Новият нападател на Реал Мадрид ще се радва на 8 пъти по-висока зпалата

Новото попълнение на Реал Мадрид Карлос Еспи ще взима осем пъти по-висока заплата след трансфера си от Леванте. Според информация на каталунското издание "Спорт", 21-годишният футболист ще получава по 3,36 милиона евро на година в кралския клуб, докато в предишния си отбор заплатата му е била 420 хиляди евро.

Реал Мадрид официално обяви привличането на Еспи в четвъртък. Испанският гранд активира откупната клауза на нападателя, която е на стойност 25 милиона евро. Договорът на играча с мадридчани е до 2031 година.

Реал взе голаджията на Леванте

През изминалия сезон Еспи взе участие в 27 мача във всички турнири, в които отбеляза 13 гола. Предишният му контракт с Леванте беше до лятото на 2027 година.



Днес младокът направи първа тренировка с новите си съотборници.

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