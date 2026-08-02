Байер извади 30 милиона за заместник на Грималдо от Наполи

От Байер (Леверкузен) постигнаха споразумение с Наполи относно привличането на левия бек Мигел Гутиерес, съобщават трансферните експерти в Италия.

Трансферът ще бъде на стойност 30 млн. евро, а играчът ще подпише договор за пет години с новия си клуб. Гутиерес ще пристигне в ролята на заместник на продадената в Атлетико Мадрид звезда Алехандро Грималдо, като медицинските му прегледи са предвидени за началото на новата седмица. 25-годишният испанец прекара само един сезон в Наполи, който миналото лято плати за него 18 млн. евро на Жирона. Така юношата на Реал Мадрид си тръгва от неаполитанския клуб след 36 мача с неговия екип.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google