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  3. Байер извади 30 милиона за заместник на Грималдо от Наполи

Байер извади 30 милиона за заместник на Грималдо от Наполи

  • 2 авг 2026 | 21:10
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Байер извади 30 милиона за заместник на Грималдо от Наполи

От Байер (Леверкузен) постигнаха споразумение с Наполи относно привличането на левия бек Мигел Гутиерес, съобщават трансферните експерти в Италия.

Трансферът ще бъде на стойност 30 млн. евро, а играчът ще подпише договор за пет години с новия си клуб. Гутиерес ще пристигне в ролята на заместник на продадената в Атлетико Мадрид звезда Алехандро Грималдо, като медицинските му прегледи са предвидени за началото на новата седмица. 25-годишният испанец прекара само един сезон в Наполи, който миналото лято плати за него 18 млн. евро на Жирона. Така юношата на Реал Мадрид си тръгва от неаполитанския клуб след 36 мача с неговия екип.

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