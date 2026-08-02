Байерн пристигна в Южна Корея за началото на азиатското си турне

Футболистите на Байерн (Мюнхен) получиха топло посрещане при пристигането си на южнокорейския остров Чеджу, където ще започнат първата част от предсезонното си турне в Азия.

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Капитанът Мануел Нойер, националът на Република Корея Ким Мин-Жае, капитанът на Германия Йошуа Кимих и техните съотборници се снимаха с развълнуваните местни фенове и раздаваха автографи на фланелки и други предмети. Шампионите от Бундеслигата ще играят приятелски мач срещу местния отбор Жежу Юнайтед във вторник, а след това ще пътуват за Хонконг, където ще се изправят срещу английския Астън Вила.

Was ein Empfang für 𝑴𝒂𝒏𝒖𝒆𝒍 𝑷𝒆𝒕𝒆𝒓 𝑵𝒆𝒖𝒆𝒓 auf Jeju! 😍👋#AudiFCBTour pic.twitter.com/cWnJRXRz3W — FC Bayern München (@FCBayern) August 2, 2026

"Където и да тренираме и играем, където да има фенове, ще отидем и ще раздадем автографи. Въпреки че наистина оценяваме това, не правим турнето само за феновете. Също така го правим за себе си, защото сме в предсезонна подготовка и се готвим за кампанията. Също така имаме важни мачове срещу Чеджу и по-късно в Хонконг срещу Астън Вила. Подхождаме към това със стопроцентова отдаденост и дисциплина", заяви Мануел Нойер, цитиран от ДПА.

Пътуващият състав включва Конрад Лаймер, Йосип Станишич и Луис Диас, които пропуснаха тренировъчния лагер по-рано през седмицата, но вече са със съотборниците си и са приключили почивката си след Световното първенство.

Was für ein Empfang auf Jeju! 😍#AudiFCBTour pic.twitter.com/pQmeRH7wIC — FC Bayern München (@FCBayern) August 2, 2026

Наскоро привлеченият Исмаел Сайбари, Серж Гнабри, Ленарт Карл и Джамал Мусиала останаха в Мюнхен, за да се възстановяват от контузиите си, а в случая на Мусиала - от лека операция на глезена. Капитанът на Англия Хари Кейн и французите Майкъл Олисе и Дайо Упамекано, които играха в двубоя за третото място на Мондиала, ще се включат към подготовката през следващата седмица.

Баварците ще открият сезона в Германия на 22 август, когато ще се проведе Суперкупата на страната срещу Борусия (Дортмунд), а шест дни по-късно започват и кампанията си в Бундеслигата срещу Щутгарт.

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