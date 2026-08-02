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  3. Куриоз: контрола на Барселона в Англия пропадна поради недостатъчно съперникови играчи

Куриоз: контрола на Барселона в Англия пропадна поради недостатъчно съперникови играчи

  • 2 авг 2026 | 16:00
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Куриоз: контрола на Барселона в Англия пропадна поради недостатъчно съперникови играчи

Контролата на Барселона срещу втородивизионния английски Престън изненадващо е пропаднала, съобщават каталунските медии. Приятелската среща беше предвидена да се изиграе утре при закрити врата на “Сейнт Джорджис Парк” в Бирмингам.

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Според информациите причината за внезапната отмяна на предсезонната подготовка е недостиг на играчи от първия състав на Престън. Затова оттам са предложили Барселона да се изправи срещу младежкия състав на клуба, но испанският шампион е отказал този вариант. Вместо това играчите на Ханзи Флик ще проведат нормална тренировка и е възможно да се приберат в Испания по-рано от предвиденото.

Все пак следващият съперник на Барса наистина ще бъде от Англия: Нотингам Форест, но мачът на 8 август ще се изиграе на “Спотифай Камп Ноу”. Преди два дни пък “блаугранас” направиха реми 2:2 като гости на Бирмингам Сити, след което загубиха с 2:3 при изпълнението на дузпи.

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Снимки: Imago

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