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Карик след обрата на Ман Юнайтед срещу Атлетико: Има много добри знаци за нас

  • 2 авг 2026 | 15:23
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Карик след обрата на Ман Юнайтед срещу Атлетико: Има много добри знаци за нас

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик бе доволен след победата с 2:1 на "червените дяволи" над Атлетико Мадрид в Стокхолм, дошла след обрат.

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„Хареса ми представянето, мисля, че имаше много добри изпълнения в нещата, които се стремим да подобрим. Надграждайки това, което направихме през последните седем месеца, мисля, че има много добри знаци за нас, никога няма да бъде точното ниво, на което искаме да бъдем. Но мисля, че наистина имаше много позитиви, които да извлечем от играта, индивидуално, колективно като отбор, по-опитните играчи изглеждаха силни и във форма, а по-младите играчи се справяха наистина добре", каза мениджърът на Манчестър Юнайтед.

Карик похвали и отборната игра на тима: „Духът и другарството са толкова важни за отбора, страхотно е да се видят момчетата да се разбират толкова естествено и да се наслаждават на компанията си. Като цяло изглеждахме силни като отбор, което винаги е най-важното, и изглеждахме силни в индивидуалните си изяви - виждайки как младите играчи влизат в игра, за да окажат влияние. Това е толкова страхотна група, с която да се работи... това е, което наистина направи деня наистина приятен".

„Имахме шест седмици и половина далеч от играчите, така че това е дълго време в сравнение с това, с което съм свикнал. Наслаждаваме се на работата и очаквам с нетърпение сезона. Това е нещо, върху което да надграждаме с тази група, с различни пластове, докато продължаваме да натискаме", каза още наставникът.

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Снимки: Gettyimages

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