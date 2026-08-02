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  3. Аморим и Габия намериха начин да почетат Барези в Австралия

Аморим и Габия намериха начин да почетат Барези в Австралия

  • 2 авг 2026 | 15:30
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Съставът на Милан няма да може да присъства на погребението на клубната си легенда Франко Барези във вторник заради предсезонната си подготовка в Пърт, където в сряда има контрола с градския съперник Интер.

Въпреки това новият наставник на тима Рубен Аморим и италианският защитник на “росонерите” Матео Габия успяха да почетат паметта на Барези именно в австралийския град. Двамата отидоха и положиха цветя пред местен графит, на който великият бранител е изобразен заедно с някогашния си съотборник Рууд Гулит. Въпросното произведение беше нарисувано през 2024 година, като поводът беше приятелската среща между Милан и Рома именно в Пърт. Тогава самият Барези имаше честта да открие графита.

Междувременно, днес Лука Модрич се присъедини към лагера на Милан в Австралия. Досега 40-годишният халф беше във ваканция след участието си на Мондиал 2026 с Хърватия, а наскоро поднови договора си с клуба за предстоящия сезон.

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