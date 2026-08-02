Историческо! Словения грабна първи медал от Лигата на нациите

Волейболистите на Словения записаха историческо постижение, след като за първи път стигнаха до медал в Лигата на нациите. Възпитаниците на Фабио Соли спечелиха малкия финал на VNL, в който се наложиха над Япония с 3:1 (25:21, 26:28, 25:22, 25:21) в Нинбо (Китай).

Словения до сега имаше 3 четвърти места през 2021, 2024, и 2025 година.

Япония стартира тазгодишното си участие в Лигата на нациите с рекордните 12 поредни от 12 мача, с което спечели и груповата фаза на турнира. На финалите в Нинбо възпитаниците на Лорана Тили победиха Китай с 3:1 на 1/4-финала, но после допуснаха загуба от САЩ с 2:3 в полуфиналната среща и днес от Словения с 1:3 в малкия финал.

Малкият финал започна равностойно до 8:8. Ас на Рок Мижич и Словения поведе с 13:12. Атака на Юджи Нишида и 14:14. Блокада на Урош Планиншич и Словения поведе с 18:16. Атака на Ник Муянович от зона 2 по правата и Словения поведе с 20:18. Лоран Тили взе прекъсване за Япония. Нова технична атака на Ник Муянович и 21:19. Ас на Янж Кържич и 22:19. Юки Ишикава би сервис в аут - 20:23. Ас на Ник Муянович и възпитаниците на Фабио Соли стигнаха до геймбол при 24:20. Атака на Тине Урнаут и Словения спечели първата част с 25:21.

Атака на Лари Ик Евбаде-Дан изведе Япония напред в началото на втората част с 6:4. Атака на Ран Такахаши и 9:5. Ян Кожамерник атакува в центъра и Словения намали до 8:10. Атака на Рок Можич и равенство при 11:11. Юджи Нишида атакува и Япония отново поведе с 15:13. Нова атака на Юджи Нишида и 16:13. Ас на Тацунори Оцука и 18:15. Атака на Рок Можич и Словения поведе с 22:21. Нова атака на Рок Можич и 23:22. Блокада на Юдши Нишида спря атака на Рок Можич и 23:23. Ник Муянович атакува в аут и Япония стигна до геймбол при 24:23. Юдши Нишида би сервис в аут и 24:24. Грешка в атака на Ник Муянович и 23:26. Пайп на Рок Можич и ново равенство при 26:26. Юдши Нишида атакува по тройната блокада и нов геймбол за възпитаниците на Фабио Соли - 27:26. Мощна атака на Ран Такахаши по диагонала от зона 4 и Япония спечели втората част с 28:26.

Атака на Ник Муянович и Словения поведе с 6:5. Блокада на Сашо Сталекар и 10:9. Ник Муянович атакува мощно по диагонала от от зона 2 за 13:10. Единична блокада на Акиширо Ямаучи срещу атака на Ян Кожамерник и 16:16. Атака на Рок Можич и 18:17. Блокада на Сашо Сталекар и 20:18. Юджи Нишида атакува в аут и 18:21. Атака на Ник Муянович - 23:20. Атака на Тине Урнаут донесе успеха на Словения в третата част с 25:22.

Атака на Кенто Мияура изведе Япония напред със 7:3 в началото на четвъртата част. Блокада на Ян Кожамерник срещу атака на Ран Такахаши и Словения намали разликата само на точка при 7:8. Кенто Мияура атакува по правата за 10:8. Ас на Хидеоми Фукацу - 11:8. Мощна атака на Ник Муянович над японската блокада и равенство при 11:11. Лоран Тили взе прекъсване за Япония. Контра на Ник Муянович и Словения поведе с 13:12. Нова атака на Ник Муянович 14:13. Технична атака на Ник Муянович направи резултата 15:13. Кенто Мияура атакува в аут - 15:19. Пайп на Рок Можич - 20:16. Мощна атака на Рок Можич и 22:18. Рок Можич атакува в аут и Япония намали до 20:22. Фабио Соли взе прекъсване за Словения. Атака на Ник Муянович по блокадата и 23720. Нова атака на Ник Муянович над блокадата и мачбол при 24:20. Словения спечели четвъртата част с 25:21.

ЯПОНИЯ - СЛОВЕНИЯ 1:3 (21:25, 28:26, 22:25, 21:25)

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