Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Реал Мадрид обяви привличането на Кукурея

Реал Мадрид обяви привличането на Кукурея

  • 15 юни 2026 | 12:23
  • 3642
  • 8

Реал Мадрид официално обяви привличането на Марк Кукурея. “Белите” го купуват от Челси за 55 милиона евро плюс 5 милиона в бонуси. Защитникът е подписал договор за шест години до юни 2032 г. 27-годишният Кукурея се завръща в Ла Лига след пет години в Премиър лийг.

Според "Марка" трансферът на бранителя е бил договорен само за 48 часа. Преговорите са започнали петък вечерта, когато Реал е изпратил първата оферта. В събота Моуриньо се е обадил на играча, който е дал съгласието си в неделя сутринта.

Интерес към играча имаше от Атлетико Мадрид и Барселона. Той беше близо до трансфер при “дюшекчиите” преди Реал да се намеси. На “Сантиаго Бернабеу” има трима футболисти на неговия пост - Алваро Карерас, Фран Гарсия и Ферлан Менди.

С пристигането на Жозе Моуриньо се очаква Реал да е активен на трансферния пазар. Португалецът обича да работи с опитни играчи. Кралският клуб се очаква да привлече Ибрахима Конате и Бернардо Силва като свободни агенти.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Ето няколко топ легенди без гол на световно първенство

Ето няколко топ легенди без гол на световно първенство

  • 15 юни 2026 | 12:57
  • 1271
  • 2
Салиба поднови тренировки с Франция

Салиба поднови тренировки с Франция

  • 15 юни 2026 | 12:56
  • 165
  • 0
Ван Дайк стана първият играч, който се обяви срещу паузите за хидратация на Световното

Ван Дайк стана първият играч, който се обяви срещу паузите за хидратация на Световното

  • 15 юни 2026 | 12:42
  • 1464
  • 1
Тонали е прекалено скъп за Манчестър Юнайтед

Тонали е прекалено скъп за Манчестър Юнайтед

  • 15 юни 2026 | 11:47
  • 1610
  • 0
Тареми: Политическото напрежение помрачава радостта от Световното първенство

Тареми: Политическото напрежение помрачава радостта от Световното първенство

  • 15 юни 2026 | 11:26
  • 492
  • 0
Ибрахимович: Швеция е различен отбор с Исак

Ибрахимович: Швеция е различен отбор с Исак

  • 15 юни 2026 | 11:17
  • 1307
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пд) с нов генерален спонсор, скоро може да влезе в управлението на клуба

Локо (Пд) с нов генерален спонсор, скоро може да влезе в управлението на клуба

  • 15 юни 2026 | 11:20
  • 15126
  • 25
Крушарски: Ще объркаме сметките на Лудогорец, Левски и ЦСКА! Можех да взема 8 млн. и да сгъна чадъра

Крушарски: Ще объркаме сметките на Лудогорец, Левски и ЦСКА! Можех да взема 8 млн. и да сгъна чадъра

  • 15 юни 2026 | 11:30
  • 10862
  • 12
ЦСКА приключи със Скаршем

ЦСКА приключи със Скаршем

  • 15 юни 2026 | 10:19
  • 10035
  • 17
Гьокереш и шведската бойна машина унищожиха безобразната тунизийска защита за мечтан старт на Мондиала

Гьокереш и шведската бойна машина унищожиха безобразната тунизийска защита за мечтан старт на Мондиала

  • 15 юни 2026 | 06:59
  • 36532
  • 43
Джъстин Гейджи шокира света с победа над Илия Топурия

Джъстин Гейджи шокира света с победа над Илия Топурия

  • 15 юни 2026 | 08:08
  • 18201
  • 21
Испания тръгва на дълъг път с големи амбиции и срещу удобен съперник, но подценяването е недопустимо

Испания тръгва на дълъг път с големи амбиции и срещу удобен съперник, но подценяването е недопустимо

  • 15 юни 2026 | 08:00
  • 3412
  • 4