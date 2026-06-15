Реал Мадрид обяви привличането на Кукурея

Реал Мадрид официално обяви привличането на Марк Кукурея. “Белите” го купуват от Челси за 55 милиона евро плюс 5 милиона в бонуси. Защитникът е подписал договор за шест години до юни 2032 г. 27-годишният Кукурея се завръща в Ла Лига след пет години в Премиър лийг.

Според "Марка" трансферът на бранителя е бил договорен само за 48 часа. Преговорите са започнали петък вечерта, когато Реал е изпратил първата оферта. В събота Моуриньо се е обадил на играча, който е дал съгласието си в неделя сутринта.

Интерес към играча имаше от Атлетико Мадрид и Барселона. Той беше близо до трансфер при “дюшекчиите” преди Реал да се намеси. На “Сантиаго Бернабеу” има трима футболисти на неговия пост - Алваро Карерас, Фран Гарсия и Ферлан Менди.

С пристигането на Жозе Моуриньо се очаква Реал да е активен на трансферния пазар. Португалецът обича да работи с опитни играчи. Кралският клуб се очаква да привлече Ибрахима Конате и Бернардо Силва като свободни агенти.

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