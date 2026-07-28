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Кукурея спази обещанието и си направи татуировка с лицето на Де ла Фуенте, ето как изглежда тя

  • 28 юли 2026 | 19:21
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Еуфорията след спечелването на втората световна титла от Испания продължава, а с нея дойде и времето за изпълнение на дадените обещания.

Кукурея търси татуист, за да увековечи лика на Де ла Фуенте
Кукурея търси татуист, за да увековечи лика на Де ла Фуенте

Марк Кукурея бе заявил публично, че ще си направи татуировка на лицето на селекционера Луис де ла Фуенте, ако "Ла Роха" спечели Мондиал 2026. Речено-сторено.

Крайният защитник сподели в социалните си мрежи първо снимка със своя татуист. Отговорник за пренасянето на лицето на де ла Фуенте върху кожата на Кукурея е Ганга – истинско светило в професията си, който може да се похвали с клиенти от ранга на Леброн Джеймс, Карлос Алкарас и Джорджина Родригес, обяснява "Марка".

След процедурата самият футболист показа татуировката, която е на лявата му ръка - малко над лакътя. Тя не е огромна, но е достатъчно видима, за да може всеки да я забележи. Това се превръща в един от най-характерните спомени, които ще останат в историята в чест на втората световна титла на "Ла Фурия".

Новото попълнение на Реал Мадрид направи много силно Световно първенство, като взе участие във всичките 8 мача за испанския национален отбор. В тях той направи 2 асистенции и получи един жълт картон.

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Снимки: Imago

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