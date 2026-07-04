Кукурея лети на Световното, а в Реал Мадрид потриват ръце

Марк Кукурея прави изключително Световно първенство. Отличава се с физика, футболни умения и постоянство. Точно както и на Европейското. Затова не е случайно, че испанският бек се превърна в един от най-надеждните играчи на националния отбор на Испания. Неговите показатели отразяват силния турнир, който прави. Той бяга повече от всеки друг в тима, има най-много спринтове и освен това има значително влияние в атака, отбелязва излизащият в Мадрид “Марка” в свой анализ.

Кукурея е футболистът от националния отбор, който е изминал най-голямо разстояние в четирите изиграни досега мача. Той е натрупал 42 922 метра, което е средно по 10 730,5 метра/среща. Това число го поставя на 25-о място сред всички играчи на Мондиала. Но неговото раздаване се разбира още по-добре с друг показател: той е и испанецът, направил най-много спринтове – 174.

Във физическо отношение Кукурея е като самолет. Способността му да повтаря усилията му позволява да има постоянно присъствие и в двете наказателни полета. Той се включва в атака, връща се в защита, пресира, отнема топки и отново се появява напред. Раздаване, което поддържа през целия мач и което се превърна в едно от големите оръжия на Испания по левия фланг.

Към това физическо ниво се добавя и отлично представяне с топката на Мондиала. Кукурея играе с огромна увереност, участва в изграждането на атаките, намира решения както през центъра, така и по фланга (разбира се много добре с Баена) и достига до опасни офанзивни позиции. Той има две асистенции и на два пъти беше близо до гол.

Срещу Саудитска Арабия негово действие завърши с гол във вратата на съперника, въпреки че ФИФА в крайна сметка присъди попадението като автогол на защитника. Срещу Австрия той отново отбеляза, но съдията отмени гола заради нарушение срещу вратаря. Голът му убягва, но офанзивното му влияние е очевидно.

В Реал Мадрид потриват ръце, гледайки неговия мондиал. „Белият балет“ знае, че е привлякъл футболист от най-високо ниво, испанец и с харизма, но преди всичко играч с изключително постоянство. Кукурея винаги се представя на ниво. Може да има по-добри или по-лоши мачове, но представянето му рядко пада под много добро. Той е от онези футболисти, чиято стартова оценка винаги изглежда осмица и оттам нататък може само да върви нагоре. Сигурна стойност за Моуриньо, който търси незабавни резултати, и гаранция за отбор, който знае, че е привлякъл един от най-добрите специалисти в света на неговата позиция.

Представянето му го превърна в един от най-изявените играчи на Испания в турнира, а следващия понеделник може да предложи един от големите индивидуални дуели на Световното първенство. Кукурея срещу Нуно Мендеш. Един срещу друг, може би двамата леви бекове в най-добра форма в света. Двубой от най-висока класа, който ще измери зрелищния момент на испанеца.



ХОСЕ ЛУИС АЛЕГЕ ВИЙЯРЕС, “Марка”

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