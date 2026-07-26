Моуриньо настоява за Бастони в Реал Мадрид, Интер постави сериозна цена на защитника

От Реал Мадрид не са се отказали от идеята си да привлекат Алесандро Бастони, но от Интер ще обмислят продажба само при оферта, която считат за неустоима. Според „АС“, Жозе Моуриньо иска още един централен защитник от висока класа въпреки натовареното лято на „Сантиаго Бернабеу“ до момента. В отбора вече пристигнаха Ибрахима Конате, Марк Кукурея и Дензъл Дъмфрис, като последният беше привлечен именно от Интер.

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Португалският специалист иска цялостно преустройство на защитата, а испанският всекидневник съобщава, че Бастони остава най-желаният от него профил. Първоначално от Реал Мадрид бяха насочили вниманието си към Нико Шлотербек за последно попълнение в отбрана. След като този трансфер се провали, клубът отново се насочи към Бастони. Името му се появи още в началото на трансферния прозорец по време на трудния край на миналия сезон за Интер. Ситуацията около италианският национал допълнително за нажежи, след като стана ясно, че той е част от разследване срещу детската проституция в страната.

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Интер обаче няма намерение да се разделя с него. Точно както отхвърлиха по-ранния интерес от страна на Барселона, „нерадзурите“ няма да седнат на масата за преговори за защитника при оферта под 70 милиона евро. Все още не е ясно дали мадридчани ще са готови да похарчат толкова сериозна сума за допълнително укрепване в отбрана, след като вече вече са привлечени цели трима играчи в отбрана.

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Снимки: Gettyimages