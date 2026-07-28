Бивш нападател на Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед подписа с новосъздаден клуб в САЩ

Голмайстор номер 1 в историята на мексиканския национален отбор по футбол Хавиер Ернандес ще продължи кариерата си в американския Атлетико Далас, съобщиха от новосъздадения клуб. 38-годишният нападател, известен като Чичарито, ще се завърне на терена през следващата година, когато тимът от Тексас започне дебютния си сезон във второто ниво на футбола в САЩ. Ернандес, който игра за Мексико на три Световни първенства, е първото попълнение за Атлетико Далас след създаването му в края на 2024 година.

"Вярвам, че Далас заслужава клуб, който отразява страстта на града към футбола, неговото многообразие и неговото бъдеще. Искам да помогна за създаването на култура на победители, да вдъхновя младите играчи в северен Тексас и да дам на феновете отбор, в който могат да вярват от самото начало. Не дойдох тук просто да завърша кариерата си. Дойдох, за да помогна да изградим бъдещето на футбола в Далас", написа мексиканецът в изявление, цитиран от ESPN. В кариерата си до момента Хавиер Ернандес игра за отбори като Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Байер Леверкузен и Уест Хaм, а в САЩ прекара три сезона и половина с ЛА Галакси в Мейджър Лийг Сокър (MLS).

Последният му отбор беше Гуадалахара в родината му, където игра до ноември миналата година. Той има и 109 мача с националната фланелка на Мексико между 2009 и 2019 година, в които е отбялзал 52 гола. През февруари беше обявен и старши треньорът на тима Питер Люсен, котйо е бивш играч на Олимпик Марсилия, Пари Сен Жермен, Атлетико Мадрид и местния Далас ФК, който се състезава в елитната дивизия на страната. Освен с Атлетико Далас, второто ниво на футбола в САЩ - USL Championship, ще бъде разширено с още пет отбора през следващите години - в Рино (Невада), Роджърс (Арканзас), Санта Барбара (Калифорния), Де Мойн (Айова) и Бъфало (Ню Йорк).

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