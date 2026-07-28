Шефът на италианския футбол благодари на Малдини и Леонардо, обясни за Пирло и намекна за ново любопитно име

Президентът на Италианската футболна федерация (FIGC) Джовани Малаго говори пред медиите. На пресконференцията, на която обяви, че Роберто Манчини ще е новият селекционер на “скуадра адзура”, а Клаудио Раниери - технически директор, босът на местния футбол говори и по станалите прословути теми в хаотичните последните дни. А именно - неслучилото се назначение на Андреа Пирло, както и оставките на Паоло Малдини и Леонардо.

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За Пирло

“Извинявам се, ако вчера видях някои от вас да чакат в жегата навън и не можах да ви дам много отговори. Нямаше алтернативи“, започна Малаго.

По отношение на въпроса за селекционера на Италия, това, което се появи в медиите вчера, беше до голяма степен вярно – имаше кандидат, който беше избран и до известна степен одобрен, както беше предложено от техническия директор Паоло Малдини и консултанта Леонардо. След това развитието около номинацията на Андреа Пирло, с когото бяхме постигнали споразумение, ме накара да не одобря повече тази кандидатура. Беше неуместно. Нямах време да прочета всичко, но от това, което видях, съжалявам, че някои раздухаха тази ситуация.

Everything FIGC President Giovanni Malagò said covering the Andrea Pirlo controversy, Paolo Maldini resignation, arrival of new Italy coach Roberto Mancini and technical director Claudio Ranieri.#Azzurri #Calcio #Nazionale #Italy pic.twitter.com/lBIEt4vDGc — Football Italia (@footballitalia) July 28, 2026

Вярно е, че имаше кандидат, договорен по предложение на Малдини и Леонардо. Впоследствие обаче обратът около избраното име на Пирло ме накара да не одобря тази кандидатура, просто от гледна точка на преценка за целесъобразност. Не знаех за сътрудничеството му с „Фонбет“. От юридическа гледна точка нямаше пречки, ако беше прекратил договора, но не се почувствах уверен да продължа.Няма друг начин за тълкуване на ситуацията, няма друга истина, нито друга причина за избора. Изобщо не бях наясно, а изглежда и техническият директор Малдини също, за това сътрудничество от юли 2025 г., което ни накара да се замислим.

Това предизвика друга позиция и съжалявам, че ще ви разочаровам, но тук нямаше гняв или спорове, а по-скоро разочарование. На практика, още преди да сме започнали, се сблъскахме с уникална ситуация. Аз бях ясен в позицията си, те също, така че както в много семейства, решението да се разделим беше спокойно и по взаимно съгласие.“

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Раздялата с Малдини и Леонардо

„Мога само да благодаря на Малдини и Леонардо. През последните 15 дни прекарах повече време във видеоконферентни разговори с тях, отколкото с когото и да било друг. Те бяха господа, бяха прями и честни относно своята позиция. От моя страна позицията ми беше също толкова откровена“, каза Малаго, като подчерта, че не е имало конфликти или спорове.

Вярвах много силно и все още вярвам в концепцията за „Клуб Италия“ и технически директор. Така че, което и име да избера, исках Паоло Малдини и Леонардо да го предложат. Тогава това откровено не беше проблем. Нямаше други имена (б.ред. - освен Пирло). Бяхме очертали профила на треньор, тоест описание на характеристики. Не имена.“

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За Конте и Киелини

“Защо избрах Манчини пред Конте? Имам много добри отношения с него, но изборът на треньор е комплексна оценка. Историята на Конте говори сама за себе си. Оцених много неща, но някои тук продължават да гледат на нещата от вчерашната реалност, а не от днешната. Днес имаме треньор и президент на „Клуб Италия“.“

Що се отнася до Киелини, бях категоричен, че от уважение към клубовете, които ме подкрепиха, няма да привличам хора, които вече работят в клуб от Серия А. Никога не съм го обмислял, защото той работи в Ювентус.“

Nazionale, gli annunci di Malagò: Mancini ct, il dt sarà Ranieri 🇮🇹🚨https://t.co/WCVjQwImdX — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) July 28, 2026

Ново име към дуото Манчини - Раниери

„Смятам до края на седмицата да обявя името на трети човек. Не бързайте с предположенията. Той ще отговаря за управлението на националните отбори – роля, изпълнявана преди от Джиджи Рива и Джиджи Буфон. Нека го наречем надзор върху координацията на юношеските национални отбори, които в момента се ръководят от Вишиди.“

Честно казано, Конте е човек, който потенциално можеше да бъде треньор, естествено, той притежава всичко необходимо. Дзола е един от хората, които може да бъдат избрани за третата роля.“

#Malagò: "Antonio Conte? La sua storia parla da sola. Non mi sentirete mai parlare male di lui, lo conosco bene ma qualcuno continua a ragionare in maniera diversa rispetto a come si ragiona oggi. C'è un allenatore e c'è un direttore tecnico e il tandem è Mancini-Ranieri". — Giovanni Capuano (@capuanogio) July 28, 2026

За Евро 2032

"До края на седмицата трябва да получим финалната документация за кандидатурата за домакинство на Евро 2032, като крайният срок е 31 юли. Това е приоритет и работим в тясно сътрудничество с УЕФА, за да изберем петте стадиона, които ще представят Италия.“

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„Планът остава същият, на 100% , нищо не се е променило. Влакът се движи по две релси, обикновено ако се движиш с две различни скорости, ще дерайлираш. Но тук трябва да се движим с две различни скорости. Вие, журналистите, писахте тази сутрин: ако изпаднем в Лигата на нациите, какво ще се случи? Новият треньор ще има ДВЕ тренировки, за да се подготви за първия мач. И тъй като Италия загуби плейофа от Босна, не мисля, че сме дали паспорти на Ламин Ямал, Мбапе и Кейн... Сериозни ли сме?

Първата скорост трябва да бъде опитът да направим най-доброто с това, с което разполагаме, като същевременно запазим европейския си ранкинг в група с отбори, които всички бяха на Световното първенство – Турция, Белгия и Франция. Ако искате да бъдете обективни и сериозни, четвъртото място в тази група е логично предвид Световното, а рискувате да попаднете в плейоф с група, в която са Испания, Англия и Германия.“

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