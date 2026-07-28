Синът на Пирло за скандала с баща му: Шумът изглежда по-важен от компетентността

Синът на Андреа Пирло коментира отказа на италианската федерация да назначи баща му за селекционер на националния отбор на Италия.

Николо Пирло, син на бившия играч на Милан и Ювентус, се обърна към баща си, след като Италианската футболна федерация реши да не го назначава на поста старши треньор на „скуадра адзура“.

„Има моменти, в които разочарованието не е свързано само със самото решение. То възниква не само заради решението, но и заради начина, по който се съди за хората“, написа Пирло-младши в социалните мрежи.

„Знам колко много обичаш тази работа, знам колко си учил, колко си жертвал и с какво уважение винаги си се отнасял към всички, които си срещал по пътя си. И знам, че ценностите, за които говореше, не са просто думи – ти живееше според тях.“

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„Заради тази ситуация изпитвам огромна горчивина. Не защото баща ми не беше назначен за треньор, защото в спорта това може да се заслужи и да се загуби. А заради атмосферата, която се създаде около човек, който винаги е оставял работата си да говори вместо него, без да търси лесни пътища и компромиси.“

„За мен, като син, а също и като момче, което мечтае да изгради кариера във футбола, е болезнено да виждам всичко това. Защото шумът изглежда по-важен от компетентността, уважението и ценностите.“

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„Каквото и да се случи, едно нещо ще остане непроменено: горд съм с човека, който си, и това за мен е много по-важно от професионалиста, когото целият свят познава. А ценностите, на които ме научи, винаги ще тежат повече от всяка титла, мнение или спорен въпрос“, завършва Николо Пирло.

Причината Андреа Пирло да не стане треньор на националния отбор на Италия е свързана с негов договор с руски букмейкър.

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