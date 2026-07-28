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  3. Синът на Пирло за скандала с баща му: Шумът изглежда по-важен от компетентността

Синът на Пирло за скандала с баща му: Шумът изглежда по-важен от компетентността

  • 28 юли 2026 | 02:23
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Синът на Андреа Пирло коментира отказа на италианската федерация да назначи баща му за селекционер на националния отбор на Италия.

Николо Пирло, син на бившия играч на Милан и Ювентус, се обърна към баща си, след като Италианската футболна федерация реши да не го назначава на поста старши треньор на „скуадра адзура“.

„Има моменти, в които разочарованието не е свързано само със самото решение. То възниква не само заради решението, но и заради начина, по който се съди за хората“, написа Пирло-младши в социалните мрежи.

„Знам колко много обичаш тази работа, знам колко си учил, колко си жертвал и с какво уважение винаги си се отнасял към всички, които си срещал по пътя си. И знам, че ценностите, за които говореше, не са просто думи – ти живееше според тях.“

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„Заради тази ситуация изпитвам огромна горчивина. Не защото баща ми не беше назначен за треньор, защото в спорта това може да се заслужи и да се загуби. А заради атмосферата, която се създаде около човек, който винаги е оставял работата си да говори вместо него, без да търси лесни пътища и компромиси.“

„За мен, като син, а също и като момче, което мечтае да изгради кариера във футбола, е болезнено да виждам всичко това. Защото шумът изглежда по-важен от компетентността, уважението и ценностите.“

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„Каквото и да се случи, едно нещо ще остане непроменено: горд съм с човека, който си, и това за мен е много по-важно от професионалиста, когото целият свят познава. А ценностите, на които ме научи, винаги ще тежат повече от всяка титла, мнение или спорен въпрос“, завършва Николо Пирло.

Причината Андреа Пирло да не стане треньор на националния отбор на Италия е свързана с негов договор с руски букмейкър.

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