Лудницата в Италия: Как се стигна до бързите оставки на Малдини и Леонардо и защо те не са искали Манчини и Конте?

Шестнадесет дни. Ако това не е рекорд, то е много близо до такъв. Приключението на Паоло Малдини и Леонардо в националния отбор ще бъде запомнено с безпрецедентна бързина в историята на италианския футбол. Но и с многото полемики, които белязаха цялата история от началото до края, пише в анализа си за хаоса около четирикратния световен шампион Италия “Гадзета дело Спорт”.

Както е известно, техническият директор Малдини и съветникът Леонардо подадоха оставките си вчера след като желаният от тях Андреа Пирло няма да бъде новият селекционер на “скуадра адзура”. Конфликтът е бил между бившите футболисти на Милан, от една страна, и новия шеф на италианския футбол Джовани Малаго, от друга.

Paolo Maldini and his advisor, Leonardo, were unwilling to hire either Roberto Mancini or Antonio Conte, and even their attempt to bring in Thiago Motta ultimately failed, prompting their resignations. pic.twitter.com/17bL6CkWZv — Football Italia (@footballitalia) July 28, 2026

Визиите на двете страни – както настоящите, така и бъдещите, са били твърде раздалечени. Босът на Италианската футболна федерация иска да заложи на опитен специалист, за да постигне незабавни резултати, а Малдини и Леонардо са искали по-млад селекционер - като Пирло, около който да започне възраждането на отбора. Или поне резервен вариант в лицето на Тиаго Мота. На тази основа постигането на компромис изглеждаше почти неизпълнима мисия - още повече след невъзможното назначение на мечтаните варианти Карло Анчелоти и Пеп Анчелоти.

Що се отнася до кандидатурата на Пирло – която и без това се е считала за малко убедителна от техническа гледна точка, аргументите на Малаго са били, че бившият световен шампион от 2006 г. е нямало да премине лесно през препятствията на политиката и общественото мнение. Освен това той е повдигнал и въпроса за спонсорите, които вече се оттеглят след трите поредни пропуснати световни първенства. И отново е подчертал спешната необходимост да се заложи на утвърден треньор, а не на рискован избор. С други думи: повече от нови идеи са нужни незабавни резултати. Този аргумент е направил разрива между страните непоправим.

Хаосът в Италия продължава: Малдини и Леонардо подадоха оставки

Малаго е предложил отново най-очевидното решение: да се заложи на един от Манчини и Конте, бивши селекционери, и двамата на разположение. Първият е бил предложен от самия президент, а вторият – от Италианската лига. Имена обаче, които, както е известно, Малдини и Леонардо никога не са взели наистина под внимание.

Аргументите на двамата срещу опитните Манчини и Конте са били следните. По отношение на легендата на Сампдория и Лацио, който спечели Евро 2020 за Италия, те са изтъкнали неговото прибързано и изненадващо напускане на националния отбор през 2023 г. в посока Саудитска Арабия. И че щом има „въпрос за целесъобразността“ срещу Пирло, то той би бил приложим и за Манчини.

Италия отново избира между Манчини и Конте

Що се отнася до Конте пък, съмненията на Малдини и Леонардо, са били свързани както с вида футбол, който практикува той, така и с навика му да сменя отбора на всеки две години.

След като тези техни съображения не са били взети под внимание, двамата са потвърдили пред Малаго това, което вече бяха оставили да проличи през последните часове - че няма смисъл да продължават без автономия при вземането на решения и взаимно доверие. Преди това обаче ще трябва да се официализира раздялата с Малдини и Леонардо. Говори се за разтрогване по взаимно съгласие: може би, поне по този въпрос, е успяло да се постигне споразумение.

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