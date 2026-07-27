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Челси със сензационна оферта за още един ветеран

  • 27 юли 2026 | 21:19
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Челси със сензационна оферта за още един ветеран

Челси подготвя още един сензационен трансфер. След като стана ясно, че близо до договор със "сините" от Лондон е Дани Уелбек, "Атлетик" разкри, че новият мениджър Чаби Алонсо иска да привлече и друг ветеран - Джордан Хендерсън.

Клубът от „Стамфорд Бридж“ е основен кандидат за подписа на 36-годишния футболист, към когото интерес проявяват и други отбори от Премиър лийг.

Брентфорд е готов да освободи Хендерсън без трансферна сума. Халфът има още една година от договора, който подписа като свободен агент миналото лято, след като пристигна от Аякс, но от клуба са готови да го пуснат безплатно.

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Хендерсън беше част от състава на Англия, воден от Томас Тухел, на Световното първенство. Той обаче счупи лявата си ръка, след като се подхлъзна при прескачане на рекламно пано по време на победата над Мексико на осминафиналите, което наложи операция. Той остана с отбора и след операцията.

През последните сезони Челси се фокусираше върху привличането на по-млади играчи, но това лято се насочи към по-опитни имена. Лондончани се опитаха да доведат на "Стамфорд Бридж" и Гранит Джака, но офертата им от 8 милиона паунда за 33-годишния играч беше отхвърлена от Съндърланд. Джон Стоунс също беше в трансферните планове на тима.

През миналия сезон Хендерсън записа 22 мача като титуляр за Брентфорд в Премиър лийг, като се появи още 10 пъти от резервната скамейка. Между 2023 и 2025 г. бившият капитан на Ливърпул изигра 57 мача за Аякс.

От отварянето на трансферния прозорец Челси осъществи привличането на Морган Роджърс от Астън Вила за рекордните за английски футболист 117 милиона паунда, а освен това купи и Марко Палестра от Аталанта.

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Снимки: Gettyimages

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