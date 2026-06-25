РБ (Лайпциг) е отхвърлил и втората оферта на Ливърпул за Диоманде?

Ливърпул не е успял и с втората си оферта за крилото на РБ Лайпциг Ян Диоманде. След като през миналата седмица мърсисайдци не успяха с предложение на стойност 100 милиона евро, сега се появиха информации, че “червените бикове” са отказали и предложение в размер на 116 милиона евро. Малко по-късно Филип Хинце от "Скай Германия" обяви, че все още от "Анфийлд" не са изпратили втора оферта.

Официалната позиция на германския клуб е, че талантливото крило не се продава, но има предположение, че в Лайпциг имат очакване Пари Сен Жермен скоро да се включи със своя оферта, което допълнително ще вдигне цената на Диоманде. Според някои информации “биковете” искат около 130 милиона евро.

Ливърпул е набелязал 19-годишния национал на Кот д’Ивоар за заместник на Мохамед Салах. Твърди се, че самият играч има желание да премине на "Анфийлд" и с личните му условия няма да има никакъв проблем.

🚨 LIVERPOOL S’EST FAIT RECALER 2 FOIS PAR LEIPZIG POUR YAN DIOMANDE 🇨🇮! ❌



Première offre : 100M€ 💰

Deuxième offre : 116M€ 💰



Le club reste ferme et n’a pas l’intention de vendre son joueur cet été ❌



🗞️(@BILD) pic.twitter.com/NiVIi92BVf — Actu.Foot (@football_actufr) June 25, 2026

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Снимки: Gettyimages