Ливърпул предложи 100 млн. евро за Диоманде

Ливърпул се е активизирал в преследването на сензацията на РБ Лайпциг Ян Диоманде, съобщава журналистът Дейвид Орнстийн. „Червените“ са информирали клуба от Бундеслигата, че са готови да предложат пакет на стойност близо 100 милиона евро, за да привлекат тийнейджъра на "Анфийлд".

След проведени по-ранни разговори с Лайпциг, Ливърпул е увеличил сумата, която е готов да похарчи за трансфера. Отборът от Мърсисайд е твърдо решен да си осигури услугите на един от най-ярките млади атакуващи таланти в Европа преди затварянето на трансферния прозорец.

🚨 EXCL: Liverpool inform RB Leipzig of willingness to pay package approaching €100m for Yan Diomande. #LFC firmly in driving seat at present but studying more options if needed as #RBLeipzig want to keep 19yo + #PSG remain strong contender @TheAthleticFC https://t.co/J0zcTChtCg — David Ornstein (@David_Ornstein) June 18, 2026

Въпреки офанзивата на англичаните, от германския тим продължават да не са склонни да одобрят продажбата на 19-годишния футболист. РБ Лайпциг желае да обвърже национала на Кот д'Ивоар с нов дългосрочен договор и го оценява на повече от 130 милиона евро. Въпреки това, Ливърпул остава уверен, че ще успее да финализира сделката, след като вече привлече Виктор Муньос.

Пари Сен Жермен също проявява интерес към Диоманде, но все още не е изпратил официална оферта. Френският шампион изчаква решението на нападателя относно предпочитаната от него дестинация.

Ливърпул е в по-напреднали разговори за личните условия на играча в сравнение с ПСЖ, което поставя тима на Андони Ираола в по-изгодна позиция. Въпреки това „червените“ не залагат всичко на една карта. Макар Диоменде да остава приоритетна цел, Ливърпул продължава да разглежда и алтернативни варианти, в случай че преговорите не доведат до пробив. Сред имената, които се следят като резервни планове, са Янкуба Минте, Саид Ел Мала и крилото на Лил Матиас Фернадес-Пардо.

Диоменде направи впечатляващ сезон в Германия, като записа 12 гола и девет асистенции в 33 мача в Бундеслигата. Известен със своята експлозивна скорост и директен стил на игра, тийнейджърът се превърна в един от най-желаните млади нападатели в Европа. В момента той представя Кот д'Ивоар на Световното първенство, където започна като титуляр в първия мач на своята страна от груповата фаза срещу Еквадор и се представи отлично за успеха с 1:0.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages