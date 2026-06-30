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Ян Диоманде се изолира от трансферните слухове, за да се концентрира върху Световното: Оставил съм всичко на агента си

  • 30 юни 2026 | 12:49
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19-годишната звезда на Кот д'Ивоар Ян Диоманде заяви, че не се влияе от спекулациите за бъдещето си, въпреки че името му се свързва с трансфер от РБ Лайпциг в Пари Сен Жермен. Младият нападател е оставил своя агент да се занимава с офертите, тъй като няма достъп до интернет, Инстаграм или TikTok.

На пресконференция преди 1/16-финалния сблъсък на Кот д'Ивоар срещу Норвегия от Световното първенство Диоманде подчерта, че е изцяло фокусиран върху предстоящия мач на стадиона в Далас.

"Нямам интернет, Инстаграм, TikTok и подобни неща, така че моят агент води разговорите с клуба ми", сподели той. "Това е страхотен шанс да играя на Световното първенство и искам да се възползвам максимално. Оставам концентриран върху това и наистина искам да се насладя на турнира колкото е възможно повече."

Кот д'Ивоар достигна до елиминационната фаза на Световното първенство за първи път в историята си, след като завърши на второ място в група Е след Германия.

Селекционерът на "слоновете" Емерс Фае потвърди, че защитникът Вилфред Синго няма да бъде напълно готов за игра, след като получи контузия в бедрото при загубата от германците. Добрата новина е, че Еван Ндика е на разположение, след като пропусна мачовете от груповата фаза.

Фае изрази респект към колективния стил на Норвегия и не пропусна да похвали звездата на тима Ерлинг Холанд, който вече има четири гола в два мача.

"Те са добър, организиран отбор със страхотни индивидуалности, но играят отлично заедно. Много са интензивни, влияят на ритъма на мача и са изключително прагматични", коментира треньорът. "Не им трябват пет или шест шанса, за да вкарат, прецизни са пред гола."

Относно Холанд, Фае добави: "Няма нужда да говоря за него, всички го познават. Той е топ играч, има много енергия. Когато го гледаш, изглежда много горд, че играе за страната си. Видно е, че е пример за останалите. Може да стреля от всяка ситуация и да създаде голово положение. Норвегия има късмет, че го притежава. Той е специален футболист и е удоволствие да го гледаш."

Запитан как отборът му ще се противопостави на норвежката заплаха, специалистът отговори уверено: "Имаме си своите силни страни, знаем как да играем. Ще отговорим на физическото предизвикателство и ще се опитаме да контролираме играта, налагайки нашето темпо."

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