РБ Лайпциг очаква Диоманде на фона на засиления интерес от Реал Мадрид и ПСЖ, "кралете" скоро пращат нова оферта

Звездата на РБ Лайпциг Ян Диоманде се очаква да се завърне в клуба в понеделник за начало на предсезонната подготовка. Все още няма яснота дали той ще остане при "биковете" на фона на засиления интерес от страна на Реал Мадрид и Пари Сен Жермен.

РБ Лайпциг са отказали на Реал за Диоманде

Представители на Лайпциг, начело със спортния директор Марсел Шафер, уверяват че котдивоарският национал ще остане в клуба за следващия сезон, но треньорът Мартин Демикелис не звучеше толкова сигурен през уикенда. „Той има договор тук. Марсел Шафер трябва да уреди всичко останало“, каза новият аржентински наставник на отбора.

19-годишният Диоманде дойде в Лайпциг преди година от испанския клуб Леганес с договор до 2030 г. без клауза за освобождаване. Той отбеляза 12 гола и направи 9 асистенции през изминалия сезон в Бундеслигата, а също така направи впечатление на неотдавнашното Световно първенство.

🚨 BREAKING: Real Madrid are expected to bid again for Yan Diomande very soon.



PSG tried last night to enter the race again.



A BREAKTHROUGH CAN HAPPEN AT ANY MOMENT!



This story will be revolved very soon. Matter of days, MAYBE HOURS. @FabrizioRomano pic.twitter.com/7et5tYIL0C — Madrid Xtra (@MadridXtra) July 26, 2026

Лайпциг отхвърли първа оферта до 100 млн. евро от Реал Мадрид, но преговорите продължават, съобщава "The Athletic". Лайпциг преди това беше отхвърлил подобна оферта от английския Ливърпул. Очаква се скоро "кралете" да изпратят ново предложение.

Според вестник „Билд“ германският клуб искат поне 120 млн. евро, за да обмислят освобождаването на крилото това лято. Но от Лайпциг наистина искат да задържат Диоманде поне още една година и се твърди, че са готови да подобрят договора му. Те завършиха трети миналия сезон, което ще позволи на Диоманде да играе в Шампионската лига.

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Самият африканец вече се е споразумял за личните си условия и с Реал Мадрид, и с ПСЖ, като на този етап испанците изглеждат фаворити за подписа му.

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