Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. РБ Лайпциг очаква Диоманде на фона на засиления интерес от Реал Мадрид и ПСЖ, "кралете" скоро пращат нова оферта

РБ Лайпциг очаква Диоманде на фона на засиления интерес от Реал Мадрид и ПСЖ, "кралете" скоро пращат нова оферта

  • 26 юли 2026 | 16:35
  • 869
  • 2
РБ Лайпциг очаква Диоманде на фона на засиления интерес от Реал Мадрид и ПСЖ, "кралете" скоро пращат нова оферта

Звездата на РБ Лайпциг Ян Диоманде се очаква да се завърне в клуба в понеделник за начало на предсезонната подготовка. Все още няма яснота дали той ще остане при "биковете" на фона на засиления интерес от страна на Реал Мадрид и Пари Сен Жермен.

РБ Лайпциг са отказали на Реал за Диоманде
РБ Лайпциг са отказали на Реал за Диоманде

Представители на Лайпциг, начело със спортния директор Марсел Шафер, уверяват че котдивоарският национал ще остане в клуба за следващия сезон, но треньорът Мартин Демикелис не звучеше толкова сигурен през уикенда. „Той има договор тук. Марсел Шафер трябва да уреди всичко останало“, каза новият аржентински наставник на отбора.

19-годишният Диоманде дойде в Лайпциг преди година от испанския клуб Леганес с договор до 2030 г. без клауза за освобождаване. Той отбеляза 12 гола и направи 9 асистенции през изминалия сезон в Бундеслигата, а също така направи впечатление на неотдавнашното Световно първенство.

Лайпциг отхвърли първа оферта до 100 млн. евро от Реал Мадрид, но преговорите продължават, съобщава "The Athletic". Лайпциг преди това беше отхвърлил подобна оферта от английския Ливърпул. Очаква се скоро "кралете" да изпратят ново предложение.

Според вестник „Билд“ германският клуб искат поне 120 млн. евро, за да обмислят освобождаването на крилото това лято. Но от Лайпциг наистина искат да задържат Диоманде поне още една година и се твърди, че са готови да подобрят договора му. Те завършиха трети миналия сезон, което ще позволи на Диоманде да играе в Шампионската лига.

Ситуацията с Винисиус Жуниор навлиза в деликатна фаза
Ситуацията с Винисиус Жуниор навлиза в деликатна фаза

Самият африканец вече се е споразумял за личните си условия и с Реал Мадрид, и с ПСЖ, като на този етап испанците изглеждат фаворити за подписа му.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Моуриньо настоява за Бастони в Реал Мадрид, Интер постави сериозна цена на защитника

Моуриньо настоява за Бастони в Реал Мадрид, Интер постави сериозна цена на защитника

  • 26 юли 2026 | 16:05
  • 1571
  • 0
Джеко все още няма да спира с футбола

Джеко все още няма да спира с футбола

  • 26 юли 2026 | 16:04
  • 984
  • 0
Тотнъм стартира успешно турнето си пред рекорден брой зрители в Нова Зеландия, повечето от новите не играха

Тотнъм стартира успешно турнето си пред рекорден брой зрители в Нова Зеландия, повечето от новите не играха

  • 26 юли 2026 | 15:20
  • 1511
  • 0
Милан се изправя срещу Челси в битка за защитник на Барселона

Милан се изправя срещу Челси в битка за защитник на Барселона

  • 26 юли 2026 | 15:18
  • 2185
  • 0
Енцо Мареска: Манчестър Сити няма да повтори грешката на Ман Юнайтед след Фъргюсън

Енцо Мареска: Манчестър Сити няма да повтори грешката на Ман Юнайтед след Фъргюсън

  • 26 юли 2026 | 14:53
  • 5105
  • 4
Ираола: Имаме доста неща за оправяне

Ираола: Имаме доста неща за оправяне

  • 26 юли 2026 | 14:29
  • 4199
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Черно море и Спартак (Варна)

11-те на Черно море и Спартак (Варна)

  • 26 юли 2026 | 17:58
  • 871
  • 0
Левски: "Синята" публика е над дребните сплетни, отново изнесе урок по човечност

Левски: "Синята" публика е над дребните сплетни, отново изнесе урок по човечност

  • 26 юли 2026 | 11:19
  • 21688
  • 134
Никола Цолов със силно състезание и точки в Унгария

Никола Цолов със силно състезание и точки в Унгария

  • 26 юли 2026 | 13:29
  • 25446
  • 16
Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в Унгария

Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в Унгария

  • 26 юли 2026 | 17:44
  • 12630
  • 0
Юбилейният дух води Локомотив (Пд) към първи точки срещу Септември

Юбилейният дух води Локомотив (Пд) към първи точки срещу Септември

  • 26 юли 2026 | 07:30
  • 10284
  • 8
Джошуа оцеля след два нокдауна и вече гледа към дългоочаквания бой с Фюри

Джошуа оцеля след два нокдауна и вече гледа към дългоочаквания бой с Фюри

  • 26 юли 2026 | 03:56
  • 53254
  • 34