Диоманде се обясни в любов на ПСЖ, а Ливърпул изглежда се концентрира върху Баркола

Крилото на РБ Лайпциг Ян Диоманде се превърна в трансферна цел на доста от големите клубове в Европа, но с днешна дата най-сериозен интерес към него проявяват Пари Сен Жермен и Ливърпул. Според информациите и двата клуба вече преговарят с представителите на 19-годишния футболист, за когото Лайпциг иска 100 милиона евро. Самият Диоманде, който отбеляза 13 гола за "червените бикове" през миналия сезон, изглежда предпочита парижани, което пролича от негово изказване във Франция.

"Пари Сен Жермен е отбор, който обичам от дете. Баща ми подкрепя Пари Сен Жермен и това е отбор, на който се възхищавам като футболен фен. Би било удоволствие за мен да дойда и да играя тук в един от най-големите клубове. Винаги е било удоволствие да играя във Франция. Тъй като говоря френски, мисля, че адаптацията ми няма да е трудна. Защо не? Аз обаче не мисля да гледам напред в бъдещето или да се фокусирам върху нещо друго. Концентриран съм върху Световното първенство. След това клубовете ще уредят нещата помежду си и ще видим какво ще се случи по-нататък", заяви Диоманде пред "Екип" и "Телефуут".

🚨 Yan Diomandé: “Paris Saint-Germain is a team I’ve loved since I was a child. My father supports Paris Saint-Germain, and it’s a team I admire as a football fan”, told L’Equipe.



“It would be a pleasure for me to come and play here with one of the biggest clubs. It’s always a… pic.twitter.com/jMONewoaCB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2026

Дори котдивоарецът да избере ПСЖ пред Ливърпул, това също може да се окаже от полза за мърсисайдци, които проявяват интерес и към Брадли Баркола. Според Николо Скира от "Анфийлд" вече са започнали разговори с Жорже Мендеш за френското крило. Фабрицио Романо обаче коригира тази информация, като изяснява, че от поне година Баркола е сменил агентите си и вече е представляван от Муса Сисоко. Трансферният експерт добавя, че не само Ливърпул, но и Арсенал проявяват интерес към него.

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Снимки: Imago