Ливърпул подготвя нова оферта за младата звезда на Кот д’Ивоар

От Ливърпул подготвят ново предложение към РБ Лайпциг за крилото Ян Диоманде, съобщават Фабрицио Романо и Николо Скира.
Ливърпул предложи 100 млн. евро за Диоманде
Както е известно, преди няколко дни „биковете“ отказаха оферта на мърсисайдци на стойност 100 млн. евро за младата звезда на Кот д'Ивоар. Оттам се надяват да задържат поне за още един сезон 19-годишния талант, но биха се разделили с него срещу 120-130 млн. евро. Самият Диоманде се надява да премине на „Анфийлд“ още след края на Мондиал 2026, като за него е подготвен договор до 2032 година.
Междувременно, от Ливърпул на свой ред веднага са отхвърлили предложение на Интер за Къртис Джоунс, пише Романо. Предлаганата сума за полузащитника е била на обща стойност 25 млн. евро. Клубът обаче настоява да получи по-голяма сума за английския национал.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages