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  3. Ливърпул подготвя нова оферта за младата звезда на Кот д’Ивоар

Ливърпул подготвя нова оферта за младата звезда на Кот д’Ивоар

  • 21 юни 2026 | 20:35
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От Ливърпул подготвят ново предложение към РБ Лайпциг за крилото Ян Диоманде, съобщават Фабрицио Романо и Николо Скира.

Ливърпул предложи 100 млн. евро за Диоманде
Ливърпул предложи 100 млн. евро за Диоманде

Както е известно, преди няколко дни „биковете“ отказаха оферта на мърсисайдци на стойност 100 млн. евро за младата звезда на Кот д'Ивоар. Оттам се надяват да задържат поне за още един сезон 19-годишния талант, но биха се разделили с него срещу 120-130 млн. евро. Самият Диоманде се надява да премине на „Анфийлд“ още след края на Мондиал 2026, като за него е подготвен договор до 2032 година.

Междувременно, от Ливърпул на свой ред веднага са отхвърлили предложение на Интер за Къртис Джоунс, пише Романо. Предлаганата сума за полузащитника е била на обща стойност 25 млн. евро. Клубът обаче настоява да получи по-голяма сума за английския национал.

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Снимки: Gettyimages

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