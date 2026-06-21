Ливърпул подготвя нова оферта за младата звезда на Кот д’Ивоар

От Ливърпул подготвят ново предложение към РБ Лайпциг за крилото Ян Диоманде, съобщават Фабрицио Романо и Николо Скира.

Ливърпул предложи 100 млн. евро за Диоманде

Както е известно, преди няколко дни „биковете“ отказаха оферта на мърсисайдци на стойност 100 млн. евро за младата звезда на Кот д'Ивоар. Оттам се надяват да задържат поне за още един сезон 19-годишния талант, но биха се разделили с него срещу 120-130 млн. евро. Самият Диоманде се надява да премине на „Анфийлд“ още след края на Мондиал 2026, като за него е подготвен договор до 2032 година.

🚨⚫️🔵 Inter verbal proposal for Curtis Jones: €25m package, instantly rejected by Liverpool.#LFC value Jones at higher price and deal not progressing at current conditions. pic.twitter.com/JrJt3GszN9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2026

Междувременно, от Ливърпул на свой ред веднага са отхвърлили предложение на Интер за Къртис Джоунс, пише Романо. Предлаганата сума за полузащитника е била на обща стойност 25 млн. евро. Клубът обаче настоява да получи по-голяма сума за английския национал.

🚨 Liverpool are prepared to bid again for Yan Diomandé after opening €100m proposal got rejected.



RB Leipzig insist to keep Diomandé for one more season, player prefers to leave now.



🎥 https://t.co/2OJq9aTDNv pic.twitter.com/fNo4eO24lF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2026

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Снимки: Gettyimages