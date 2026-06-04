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Независимо от изказванията на Диоманде, Ливърпул започна преговори с РБ Лайпциг за него

  • 4 юни 2026 | 20:39
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Независимо от изказванията на Диоманде, Ливърпул започна преговори с РБ Лайпциг за него

Въпреки че по-рано днес се появиха изказвания на Ян Диоманде, че с удоволствие би заиграл за Пари Сен Жермен, защото е фен на отбора, Ливърпул е клубът, който в момента е в най-силна позиция да привлече крилото на РБ Лайпциг, твърдят Дейвид Орнстийн и "Скай спортс". Според източниците мърсисайдци са първият клуб, който е отправил директно запитване към "червените бикове", въпреки че все още няма официална оферта от "Анфийлд".

Диоманде се обясни в любов на ПСЖ, а Ливърпул изглежда се концентрира върху Баркола
Диоманде се обясни в любов на ПСЖ, а Ливърпул изглежда се концентрира върху Баркола

От Лайпциг твърдят, че 19-годишното крило не се продава и за да променят мнението си трябва да получат поне 130 милиона евро. Предишната сума, която се споменаваше, бе за 100 милиона.

Диоманде, който вкара 13 гола и направи 10 асистенции през миналия сезон, има договор до 2030 година, като в контракта няма конкретна освобождаваща клауза, настоява Орнстийн. В Ливърпул го гласят за заместник на Мохамед Салах. Пари Сен Жермен продължава да има интерес към котдивоареца, но в момента не е толкова напред в конкретните действия, както Ливърпул.

Интересното е, че мърсисайдци се интересуват и от универсалния нападател на парижани Брадли Баркола. Според някои източници той е алтернативния вариант на Диоманде, но според други Ливърпул ще се опита да привлече и двамата.

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