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Нов обрат с Ян Диоманде, който бил дал обещание на няколко клуба

  • 15 юли 2026 | 18:19
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Ян Диоманде по всяка вероятност ще остане в РБ Лайпциг и през следващия сезон, което бележи пореден обрат в трансферната сага около него. Според "Билд" германският клуб е стигнал до извода, че през това лято, че няма да получи исканите 120 милиона евро и предпочита да задържи крилото, като е възможно котвивоарецът да подпише дори нов договор. Възможно е "биковете" да се съгласят на продажба сега, но при условие че купувачът склони да остави Диоманде в Лайпциг под наем за следващия сезон.

Талантливото крило се превърна в цел №1 на Ливърпул за заместник на Мохамед Салах. Мърсисайдци са единственият клуб, който досега е отправил и официална оферта. Тя бе за около 80 милиона евро плюс 20 милиона под формата на бонуси, но бе отхвърлена незабавно. Малко след това водещите медии във Франция, Германия и Англия разпространиха информацията, че Диоманде е избрал Пари Сен Жермен и има принципна договорка с френския клуб. Европейският клубен шампион обаче още не е отправил оферта.

"Билд" твърди, че от лагера на Диоманде са дали принципното си "да" не само на ПСЖ, но на още няколко клуба, като изданието посоча Ливърпул и двата гранда от Манчестър. Слуховете за ПСЖ обаче са накарали останалите кандидати да се оттеглят от наддаването.

След като са разбрали, че няма да получат исканата сума, от Лайпциг са реши да се откажат от продажба, още повече че новият треньор на отбора Мартин Демикелис държи клубът да направи всичко възможно да задържи талантливото крило.

Според "Билд" самият играч има много здрава връзка с РБ Лайпциг и той и близките му се чувстват задължени да се отблагодарят за помощта, която са получили по време на тежко заболяване на член от семейството. Заради това Диоманде няма да форсира сам трансфера си.

Ако ПСЖ не привлече Диоманде, това пък може да повлияе и бъдещето на Брадли Баркола, който също е свързван с трансфер в Ливърпул.

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