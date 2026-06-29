Шеф на РБ Лайпциг: Не подходихме с уважение към Оле Вернер

Спортният директор на РБ Лайпциг Марсел Шефер призна, че ръководството на германския клуб не е подходило по правилния начин при раздялата с треньора Оле Вернер. На негово място през миналата седмица бе назначен Мартин Демикелис.

"Последните няколко седмици бяха лоши и трябва да бъдем критични към нас, точка по въпроса. По някаква причина всичко изтече публично, а това подронва достойнството на Оле и като човек, и като треньор. Искрено съжалявам за това. Трябваше да се отнесем към него с нужното уважение, а не се справихме с това”, каза Шефер, цитиран от ДПА.

According to Bild, Ole Werner was sacked by Klopp and the Red Bull hierarchy partly because of how he handled some of the club's long-term projects, including Andrija Maksimović and Johan Bakayoko.



Andrija was one of Leipzig's priority signings, with Jürgen Klopp reportedly… pic.twitter.com/Hrx80OYfb0 — Serbian Football Scout (@SerbFootyScout) June 18, 2026

Ръководителят подкрепяше Вернер през целия сезон, в който Лайпциг завърши трети и се класира в Шампионската лига. Според директора е било правилно клубът да завърши кампанията с треньора, който бе освободен въпреки успехите. Шефер също така уточни, че решението е взето от международния отдел по футболните въпроси на "Ред Бул", който е оглавяван от Юрген Клоп.

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Снимки: Gettyimages