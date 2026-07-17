РБ Лайпциг привлече френски защитник от Бърнли

Централният защитник Максим Естеве направи трансфер в РБ Лайпциг. Последните две години и половина бранителят изкара в Бърнли. Французинът подписа договор с новия си клуб за пет сезона.

"Привличането на Естеве е много важен трансфер за нас. Очаровани сме при нас да играе защитник, който въпреки младата си възраст, вече има голям опит. Той притежава много качества, които търсим за поста: ръст, атлетизъм, отличен ляв крак, смелост при граденето на играта и способност да защитава високо", каза спортният директор на германския клуб Марсел Шефер.

Welcome to Leipzig, Maxime Estève! 🔴⚪



The French centre-back joins RBL from Burnley on a deal until 2031 🤝 pic.twitter.com/SoBq74gzgM — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) July 17, 2026

24-годишният централен бранител, който е висок 193 см, премина в Бърнли от Монпелие през 2024-та. Миналия сезон той записа 34 мача в Премиър лийг.

Estève straight into action on the pitch ⚽💪 pic.twitter.com/W4ZTsTfydV — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) July 17, 2026

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