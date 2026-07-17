Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. РБ Лайпциг
  3. РБ Лайпциг привлече френски защитник от Бърнли

РБ Лайпциг привлече френски защитник от Бърнли

  • 17 юли 2026 | 18:18
  • 424
  • 0
РБ Лайпциг привлече френски защитник от Бърнли

Централният защитник Максим Естеве направи трансфер в РБ Лайпциг. Последните две години и половина бранителят изкара в Бърнли. Французинът подписа договор с новия си клуб за пет сезона.

"Привличането на Естеве е много важен трансфер за нас. Очаровани сме при нас да играе защитник, който въпреки младата си възраст, вече има голям опит. Той притежава много качества, които търсим за поста: ръст, атлетизъм, отличен ляв крак, смелост при граденето на играта и способност да защитава високо", каза спортният директор на германския клуб Марсел Шефер.

24-годишният централен бранител, който е висок 193 см, премина в Бърнли от Монпелие през 2024-та. Миналия сезон той записа 34 мача в Премиър лийг.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Барселона набра 105 милиона евро за два часа

Барселона набра 105 милиона евро за два часа

  • 17 юли 2026 | 15:33
  • 2156
  • 5
Христо Стоичков и други световни легенди зарадваха деца в Сентръл Парк

Христо Стоичков и други световни легенди зарадваха деца в Сентръл Парк

  • 17 юли 2026 | 15:30
  • 1941
  • 4
Почина треньорът, донесъл една от най-сензационните титли в историята на Серия "А"

Почина треньорът, донесъл една от най-сензационните титли в историята на Серия "А"

  • 17 юли 2026 | 15:07
  • 14733
  • 3
Преди 10 години Кукурея разплака Лаутаро Мартинес

Преди 10 години Кукурея разплака Лаутаро Мартинес

  • 17 юли 2026 | 14:58
  • 5432
  • 2
Шеф на Атлетико към Барселона: Няма да продадем Хулиан дори за 200 милиона

Шеф на Атлетико към Барселона: Няма да продадем Хулиан дори за 200 милиона

  • 17 юли 2026 | 14:16
  • 3645
  • 8
Според Тухел проблемът на Англия е в начина на мислене

Според Тухел проблемът на Англия е в начина на мислене

  • 17 юли 2026 | 14:05
  • 3476
  • 23
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 1:0 ЦСКА 1948, гол от центъра и голяма грешка на вратаря

Спартак (Варна) 1:0 ЦСКА 1948, гол от центъра и голяма грешка на вратаря

  • 17 юли 2026 | 19:00
  • 6998
  • 24
Никола Цолов с отлична позиция да се бори за две победи и на "Спа"

Никола Цолов с отлична позиция да се бори за две победи и на "Спа"

  • 17 юли 2026 | 17:50
  • 8643
  • 9
Доказано: хулиганите на Дери са виновни за боевете с агитката на ЦСКА, "червените" ги набили при самозащита (видео)

Доказано: хулиганите на Дери са виновни за боевете с агитката на ЦСКА, "червените" ги набили при самозащита (видео)

  • 17 юли 2026 | 16:49
  • 22327
  • 56
Нещата не вървят на добре: УЕФА с 5 тежки обвинения към ЦСКА

Нещата не вървят на добре: УЕФА с 5 тежки обвинения към ЦСКА

  • 17 юли 2026 | 12:57
  • 61338
  • 170
Крушарски начерта апокалипсис, трибуните може и да паднат - заяви: Вкарвам Рилски спортист в "А" група

Крушарски начерта апокалипсис, трибуните може и да паднат - заяви: Вкарвам Рилски спортист в "А" група

  • 17 юли 2026 | 15:26
  • 21347
  • 13
ЦСКА с шанс да стигне далеч в ЛЕ, ако отстрани Карабах, избегна Бенфика и Рейнджърс (съперниците за третия кръг)

ЦСКА с шанс да стигне далеч в ЛЕ, ако отстрани Карабах, избегна Бенфика и Рейнджърс (съперниците за третия кръг)

  • 17 юли 2026 | 09:46
  • 41112
  • 84