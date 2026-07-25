ПСЖ не успя три пъти, но е готов с четвъртата оферта за Аклиуш

Пари Сен Жермен подготвя ново предложение за халфа на Монако Манес Аклиуш. Според информация на „Екип“, парижани планират да предложат 50 милиона евро за 24-годишния футболист.

До този момент Монако вече отхвърли три оферти от страна на ПСЖ, като последната от тях беше на стойност 40 милиона евро.

PSG are set to send a fourth offer to Monaco to sign Liverpool target Maghnes Akliouche (24). (L'Éq)https://t.co/KrIyZjF65v — Get French Football News (@GFFN) July 25, 2026

През изминалия сезон в Лига 1 Аклиуш изигра 31 мача, в които отбеляза 6 гола и направи 6 асистенции.

Ливърпул също се интересува активно от френския национал, а ръководството на Монако не е склонно да се раздели с него за по-малко от 70 млн. евро.

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Снимки: Gettyimages