ПСЖ не успя три пъти, но е готов с четвъртата оферта за Аклиуш

Пари Сен Жермен подготвя ново предложение за халфа на Монако Манес Аклиуш. Според информация на „Екип“, парижани планират да предложат 50 милиона евро за 24-годишния футболист.
До този момент Монако вече отхвърли три оферти от страна на ПСЖ, като последната от тях беше на стойност 40 милиона евро.
През изминалия сезон в Лига 1 Аклиуш изигра 31 мача, в които отбеляза 6 гола и направи 6 асистенции.
Ливърпул също се интересува активно от френския национал, а ръководството на Монако не е склонно да се раздели с него за по-малко от 70 млн. евро.
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