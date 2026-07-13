Демикелис обеща интензивност, страст и смелост начело на РБ Лайпциг, постави конкретни цели пред отбора

Мартин Демикелис обеща интензивност и страст при официалното си представяне като старши треньор на РБ Лайпциг.
„За мен е чест да бъда част от този клуб. Искам да направя следващата стъпка заедно с всички останали в отбора. Интензивност, страст, смелост и офанзивност, това са думи, които много харесвам“, коментира 45-годишният аржентинец.
„А също така - агресивност и интензивност във всеки контакт. Искам да играем атакуващо със смелост и да се защитаваме със смелост“, добави Демикелис. Той поема поста от Оле Вернер, който напусна тима след един сезон начело, въпреки че изведе РБ Лайпциг до третото място в Бундеслигата и го върна в Шампионската лига.
Бившият защитник на Байерн (Мюнхен) Мартин Демикелис заяви още, че се е свързал с всички футболисти от състава, включително младата звезда Ян Диоманде, който е търсен от топ клубове в Европа, след като се представи добре в първия си сезон с РБ Лайпциг и за националния отбор на Кот д'Ивоар на Световното първенство.
Официално: Мартин Демикелис застана начело на РБ Лайпциг
„Ян има договор, трябва да се върне“, каза Демикелис, а управляващият директор по спорта Марсел Шафер продължи: „Той трябва да се наслади на почивката си. Имаме ясното намерение да продължим с играчите повече от една година.“
Аржентинският треньор призна, че "червените бикове" трудно ще се борят с бившия му клуб Байерн за титлата, но постави сериозни амбиции пред отбора: "Трябва да сме честни – все още не можем да се съревноваваме с Байерн в първенството. Но целта е да продължаваме да се подобряваме и да се доближаваме до Байерн. РБ Лайпциг вече е печелил два пъти Купата на Германия. Трябва да се опитаме да я спечелим за трети път.“
Шеф на РБ Лайпциг: Не подходихме с уважение към Оле Вернер
Досега за новия сезон РБ Лайпциг подписа с Абдул Коне и Роко Райц, а за Браян Груда бе уреден нов договор под наем, включващ задължително откупуване.
Отборът от Лайпциг започва сезон 2026/2027 на 22 август срещу четвъртодивизионния Айнтрахт (Трир) в първия кръг на турнира за Купата на Германия. Първият мач за тима в Бундеслигата е седмица по-късно, като домакин на Борусия (Мьонхенгладбах).Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google