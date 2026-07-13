Демикелис обеща интензивност, страст и смелост начело на РБ Лайпциг, постави конкретни цели пред отбора

Мартин Демикелис обеща интензивност и страст при официалното си представяне като старши треньор на РБ Лайпциг.

„За мен е чест да бъда част от този клуб. Искам да направя следващата стъпка заедно с всички останали в отбора. Интензивност, страст, смелост и офанзивност, това са думи, които много харесвам“, коментира 45-годишният аржентинец.

🗣️ Martín Demichelis:



“I’ve only been in Leipzig for a few days, but my first impressions of the city have been very positive. You can really feel the energy around the club, and I’m very proud to be here.



It’s an honour to be part of RB Leipzig. I want to help us take the next… pic.twitter.com/KIs8vMtLqx — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) July 13, 2026

„А също така - агресивност и интензивност във всеки контакт. Искам да играем атакуващо със смелост и да се защитаваме със смелост“, добави Демикелис. Той поема поста от Оле Вернер, който напусна тима след един сезон начело, въпреки че изведе РБ Лайпциг до третото място в Бундеслигата и го върна в Шампионската лига.

Бившият защитник на Байерн (Мюнхен) Мартин Демикелис заяви още, че се е свързал с всички футболисти от състава, включително младата звезда Ян Диоманде, който е търсен от топ клубове в Европа, след като се представи добре в първия си сезон с РБ Лайпциг и за националния отбор на Кот д'Ивоар на Световното първенство.

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„Ян има договор, трябва да се върне“, каза Демикелис, а управляващият директор по спорта Марсел Шафер продължи: „Той трябва да се наслади на почивката си. Имаме ясното намерение да продължим с играчите повече от една година.“

Аржентинският треньор призна, че "червените бикове" трудно ще се борят с бившия му клуб Байерн за титлата, но постави сериозни амбиции пред отбора: "Трябва да сме честни – все още не можем да се съревноваваме с Байерн в първенството. Но целта е да продължаваме да се подобряваме и да се доближаваме до Байерн. РБ Лайпциг вече е печелил два пъти Купата на Германия. Трябва да се опитаме да я спечелим за трети път.“

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Досега за новия сезон РБ Лайпциг подписа с Абдул Коне и Роко Райц, а за Браян Груда бе уреден нов договор под наем, включващ задължително откупуване.

Отборът от Лайпциг започва сезон 2026/2027 на 22 август срещу четвъртодивизионния Айнтрахт (Трир) в първия кръг на турнира за Купата на Германия. Първият мач за тима в Бундеслигата е седмица по-късно, като домакин на Борусия (Мьонхенгладбах).

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