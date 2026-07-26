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Баркола е взел решение относно бъдещето си в ПСЖ, Ливърпул най-вероятно ще се задейства скоро

  • 26 юли 2026 | 14:19
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Крилото на Пари Сен Жермен Брадли Баркола е решил да не продължи договора си с двукратните европейски клубни шампиони, съобщават ексклузивно Фабрицио Романо и френските медии.

Контрактът на 23-годишния френски национал е до юни 2028 г., но той вече е взел решението си да не го поднови. Последното предложение за удължаване на договора е било отхвърлено преди три месеца и вече няма преговори между страните, допълва RMC Sport. Основната причина за този избор е свързана с ролята му в отбора, където той често остава резерва.

Така е доста възможно Баркола да напусне ПСЖ още през това лято, докато френският клуб може да вземе солидна сума за него, която да бъде реинвестирана в заместник. Клубовете, които се интересуват от крилото са Ливърпул, Арсенал и Байерн (Мюнхен).

На този етап фаворит за подписа му изглеждат мърсисайдци, които се очаква скоро да се задействат за французина. Със сигурност ПСЖ ще иска сериозна сума за играча си, като за последно се говореше за около 150 млн. евро, но при всяко положение няма да бъде по-малко от 120 млн. евро. Самият играч също иска да премине в Ливърпул, като ключово ще бъде двата клуба все пак се разберат.

Решението на Баркола може да задейства истинско домино на трансфери на флангови футболисти в Европа. Ян Диоманде, който е искан и от ПСЖ, е пред преминаване в Реал Мадрид. В последните дни пък усилено се заговори, че Арсенал има интерес към Винисиус Жуниор, макар че на този етап такъв трансфер не изглежда особено вероятен. ПСЖ работи и по привличането на Манес Аклиуш, който също играе основно като крило.

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