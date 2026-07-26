Баркола е взел решение относно бъдещето си в ПСЖ, Ливърпул най-вероятно ще се задейства скоро

Крилото на Пари Сен Жермен Брадли Баркола е решил да не продължи договора си с двукратните европейски клубни шампиони, съобщават ексклузивно Фабрицио Романо и френските медии.

🚨🇫🇷 BREAKING: Bradley Barcola will NOT sign new deal at Paris Saint-Germain, the decision is confirmed.



As always reported, he’s open to exploring a move this summer and will NOT sign new contract.



🔴 Liverpool have Barcola on top of their list. pic.twitter.com/CdiQ2SPZet — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2026

Контрактът на 23-годишния френски национал е до юни 2028 г., но той вече е взел решението си да не го поднови. Последното предложение за удължаване на договора е било отхвърлено преди три месеца и вече няма преговори между страните, допълва RMC Sport. Основната причина за този избор е свързана с ролята му в отбора, където той често остава резерва.

Така е доста възможно Баркола да напусне ПСЖ още през това лято, докато френският клуб може да вземе солидна сума за него, която да бъде реинвестирана в заместник. Клубовете, които се интересуват от крилото са Ливърпул, Арсенал и Байерн (Мюнхен).

👤❌ Comme pressenti depuis plusieurs semaines, Bradley Barcola ne prolongera pas au PSG. Une dernière offre de prolongation a été refusée il y a trois mois. Il n'y a désormais plus de discussions entre les parties.



✍ @FabriceHawkins https://t.co/YKb0MNrTTk pic.twitter.com/ooq1Nx4PGJ — RMC Sport (@RMCsport) July 26, 2026

На този етап фаворит за подписа му изглеждат мърсисайдци, които се очаква скоро да се задействат за французина. Със сигурност ПСЖ ще иска сериозна сума за играча си, като за последно се говореше за около 150 млн. евро, но при всяко положение няма да бъде по-малко от 120 млн. евро. Самият играч също иска да премине в Ливърпул, като ключово ще бъде двата клуба все пак се разберат.

Bradley Barcola va-t-il quitter le PSG cet été ? Le dossier à 120 millions d'euros qui va animer le mercato parisien



➡️ https://t.co/v65CWjee8V pic.twitter.com/4vtUzHLdZu — L'Équipe (@lequipe) July 26, 2026

Решението на Баркола може да задейства истинско домино на трансфери на флангови футболисти в Европа. Ян Диоманде, който е искан и от ПСЖ, е пред преминаване в Реал Мадрид. В последните дни пък усилено се заговори, че Арсенал има интерес към Винисиус Жуниор, макар че на този етап такъв трансфер не изглежда особено вероятен. ПСЖ работи и по привличането на Манес Аклиуш, който също играе основно като крило.

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