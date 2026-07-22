Президентът на Байерн: Клоп е абсолютно правилният човек за Германия, постигнал е огромни успехи навсякъде

Президентът на Байерн (Мюнхен) Херберт Хайнер смята Юрген Клоп за правилния избор, който да върне Германия на правилния път след третия им пореден провал на Световното първенство по футбол. Очаква се бившият мениджър на Ливърпул да бъде представен в петък като наследник на Юлиан Нагелсман, който подаде оставка след отпадането още на 1/16-финалите от Парагвай.

Двукратен шампион с Борусия (Дортмунд) влиза в щаба на Клоп

Въпреки съперничеството на Клоп с Байерн от времето му като треньор на Борусия (Дортмунд), където той победи баварците за две титли в Бундеслигата през 2011 и 2012 г., Хайнер няма съмнения относно избора му.

„Мисля, че това е добро решение. Когато погледнете представянето на националния отбор на последните три Световни първенства, сега той се нуждае от мотивация и усещане за ново начало“, каза Хайнер пред репортери.

🚨🗣️ Herbert Hainer on the German national team and Jürgen Klopp :



“What we need now is motivation, a fresh start, and a positive atmosphere. We have good players, and everything has to be well organised. And I’m convinced Jürgen Klopp is the right man for the job.



Klopp is a… pic.twitter.com/AdY2ygzqFx — Bayern Focus (@FCBayernFocus) July 22, 2026

„Имаме добри футболисти. И вярвам, че Юрген Клоп е абсолютно правилният човек. Той е постигнал огромен успех във всички клубове, в които е работил - Майнц, Дортмунд, Ливърпул.Той печели доверието на феновете, на играчите във всеки клуб. Мисля, че това ще свърши добра работа и за Германия.“

За Хайнер Клоп е човек, който обича хората на всяко ниво, като продължи със суперлативите към него. „Той може да спечели хората с идеите си. Може да вдъхнови. И може да вдъхнови отбор по такъв начин, че той да дава повече от 100% на терена", каза още президентът на Байерн.

Hainer on Saibari and Brown: "Both are very good players, as they showed at the World Cup. Saibari was outstanding until his injury and scored in every game. Brown is an excellent player who can really help us. He has great pace and is a perfect fit for FC Bayern."… pic.twitter.com/u2y9Cccgm5 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 22, 2026

Клоп работи като глобален ръководител на футбола в спортното звено на концерна "Ред Бул", откакто напусна Ливърпул през май 2024 г., когато каза, че иска почивка от треньорската работа. Сега той е готов да подпише договор с Германия, валиден до края на следващото Световно първенство през 2030 г.

Хайнер похвали и новите попълнения в Байерн Исмаел Сайбари и Натаниъл Браун. „И двамата са много добри играчи, както показаха на Световното първенство. Сайбари се представи изключително добре до момента, в който се контузи, отбеляза гол във всеки мач. Браун е отличен играч, който наистина може да ни помогне. Той е много бърз и се вписва идеално в Байерн. Макс Еберл свърши добра работа, като доведе тези футболисти в клуба".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google