Байерн продаде датски халф на Ла Коруня

Байерн (Мюнхен) финализира продажбата на халфа Йонатан Асп Йенсен, който преминава в испанския Депортиво Ла Коруня. Датският футболист, който беше собственост на баварците от 2022 г., подписа договор с новия си клуб до 2031 г.

Според информациите, трансферната сума възлиза на 7 милиона евро, като в нея са включени и бонуси. Освен това, Байерн си е осигурил и процент при бъдеща продажба на играча.

✍️ Jonathan Asp Jensen, novo xogador do Dépor



Benvido, Jonathan!💙 pic.twitter.com/xFPWeBQueW — RC Deportivo (@RCDeportivo) July 13, 2026

През изминалия сезон Йенсен игра под наем в швейцарския Грасхопър. Там той записа силно представяне с 8 гола и 6 асистенции в 33 мача от местното първенство.



Депортиво спечели промоция за Ла Лига и от този сезон отново ще играе сред най-добрите в Испания.

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