Байерн се поизложи в първата си контрола за лятото, стари познайници отново с екипа на баварците

Носителят на дубъл в Германия за последния сезон гранд Байерн (Мюнхен) стартира с неуспех летните си контроли. Баварците загубиха с 1:2 при гостуването на третодивизионния Веен (Висбаден) в приятелски мач. Домакините поведоха през първата част, преди Том Бишоф да изравни от дузпа през второто полувреме. Неубедителна изява на Свен Улрайх обаче донесе престижния успех за нискоразредния тим, който вкара победен гол пет минути преди края на редовното време.

Разбира се, баварците играха основно с юноши, както и с някои от играчите, които се завърнаха след наеми, тъй като големите звезди на клуба все още си почиват след изморителния сезон и току-що отминалия Мондиал 2026. Така отново с екипа на Байерн се появиха някои добре познати играчи, които се завърнаха от преотстъпвания, а именно - Жоао Палиня, Саша Боей и Арийон Ибрахимович. Първите двама едва ли ще останат в отбора, като ще им се търсят нови тимове.

Knappe Niederlage im ersten Testspiel der Saison. pic.twitter.com/UyPU0qXI7v — FC Bayern München (@FCBayern) July 25, 2026

Стартовата единадесеторка на Байерн бе съставена само от младоци, продукт на школата на клуба. Така, изненадващо или не, аматьорите от Висбаден поведоха в 10-ата минута чрез попадение на Ибрахим Ати Ала. Така без много шансове за баварците и при този резултат приключи първото полувреме.

През втората част в игра за мюнхенския гранд се появиха някои от по-известните имена като Свен Улрайх и Том Бишоф, както и завърналите се от наеми Жоао Палиня, Арийон Ибрахимович и Саша Боей. Това веднага оказа влияние и в 61-вата минута баварците получиха дузпа, която бе успешно реализирана от Бишоф за 1:1. Няколко минути по-късно младежкият национал на Германия бе близо до второто си попадние, но стражът на Висбаден успя да отрази удара му. Двадесетина минути по-късно пак Бишоф бе близо до гол, след като стреля опасно от пряк свободен удар, но вратарят на домакините отново бе на сивота.

📸 Sacha Boey & João Palhinha, back at Bayern pic.twitter.com/975CRy0Jmt — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 25, 2026

Така се стигна до 85-ата минута, когато Веен нанесе своя удар. Свен Улрайх не се намеси добре при изстрел на играч на домакините, а най-съобразителен при добавката бе Лукас Шлаймер, който прати топката в мрежата на баварците - 2:1 за Висбаден. Това се оказа и крайният резултат в двубоя.

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