И в Байерн започнаха подготовка

Шампионът Байерн Мюнхен е последният клуб от Бундеслигата, който започна предсезонната подготовка, но ще минат още няколко седмици, докато треньорът Венсан Компани разполага с всички играчи. Капитанът на Англия Хари Кейн и френските национали Майкъл Олисе и Дайо Упамекано завършиха участията си на Световното първенство едва в събота и ще получат почивка, преди да се завърнат в Мюнхен. Подготовката започна с диагностика в местна болница, а за следващата седмица в Бавария е насрочен тренировъчен лагер, за който се очаква играчите от Световното първенство от Германия и други отбори да се завърнат.

Олисе се разплакал в съблекалнята заради пропуските си при резултат 4:3

Сред футболистите, присъстващи в понеделник, бяха халфът Том Бишоф и резервният вратар Свен Улрайх. Ленарт Карл и Серж Гнабри продължават възстановяването си от контузии, заради които пропуснаха Мондиал 2026, с индивидуални тренировки, съобщава ДПА. Байерн спечели дубъл миналия сезон и започва сезона на 22 август с мача за Суперкупата на Германия срещу вицешампиона в Бундеслигата Борусия Дортмунд. Първият им двубой от германското първенство е шест дни по-късно срещу Щутгарт.

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Снимки: Gettyimages