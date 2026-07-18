Байерн официално продаде талантлив халф на Айнтрахт

Байерн (Мюнхен) и Айнтрахт (Франкфурт) официално обявиха трансфера на младия халф на баварците Ноел Асеко.

20-годишният полузащитник преминава при "орлите" за сумата от 12 млн. евро, като е подписал с тима от провинция Хесен до 2031 г.

Gude, Noel! 🦅👋😍



Der defensive Mittelfeldspieler Noel Aseko wechselt vom FC Bayern München zur Eintracht und unterschreibt in Frankfurt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031.#SGE pic.twitter.com/Ee8dH7XVCN — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) July 18, 2026

През миналия сезон Асеко бе под наем във втородивизионния Хановер 96. Там той вкара 3 гола и даде 6 асистенции в 33 мача.

След като през 2022 г. се присъедини към отбора на Байерн до 19 години от Херта (Берлин), Асеко си спечели място в дублиращия състав на баварците, за който записа 30 мача и отбеляза 2 гола. След преминаването си в Мюнхен той се утвърди и в младежкия национален отбор на Германия до 21 години, записвайки пет участия.

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