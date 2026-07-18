Байерн официално продаде талантлив халф на Айнтрахт

Байерн (Мюнхен) и Айнтрахт (Франкфурт) официално обявиха трансфера на младия халф на баварците Ноел Асеко.
20-годишният полузащитник преминава при "орлите" за сумата от 12 млн. евро, като е подписал с тима от провинция Хесен до 2031 г.
През миналия сезон Асеко бе под наем във втородивизионния Хановер 96. Там той вкара 3 гола и даде 6 асистенции в 33 мача.
След като през 2022 г. се присъедини към отбора на Байерн до 19 години от Херта (Берлин), Асеко си спечели място в дублиращия състав на баварците, за който записа 30 мача и отбеляза 2 гола. След преминаването си в Мюнхен той се утвърди и в младежкия национален отбор на Германия до 21 години, записвайки пет участия.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google