Байерн преподписа с един от важните си футболисти

Байерн (Мюнхен) обяви официално, че е постигнал споразумение с Конрад Лаймер за удължаване на договора на австрийския национал до 30 юни 2029 г.

29-годишният дефанзивен халф е част от мюнхенския гранд от сезон 2023/24, като идва от РБ Лайпциг. До момента е спечелил с баварците две титли на Германия, както и по веднъж Купата и Суперкупата на страната.

Лаймер се превърна в един от важните футболисти за баварците, като освен в халфовата линия често е използван като десен и ляв бек от наставника Венсан Компани. Дълго време се смяташе, че австриецът иска прекомерно голямо увеличение на заплатата, но в крайна сметка очевидно двете страни са намерили компромисно решение.

Спортният директор на Байерн Макс Еберл заяви: „Радваме се, че Кони ще продължи пътя си в Байерн. Надеждността на най-високо ниво носи неговото име, а с уменията и характера си той е важна част от отбора. Той е играч, който вдъхновява и мотивира останалите всеки един ден.“

Самият Конрад Лаймер заяви: „За мен е нещо много специално да нося фланелката на Байерн (Мюнхен). Многократно съм подчертавал колко съм щастлив в Мюнхен и какво огромно удоволствие е да играя футбол в този отбор. Усетих това от първия ден тук. Мога да помогна на отбора на много позиции и искам да продължа да давам всичко от себе си за Байерн (Мюнхен) във всяка една секунда. С този отбор всичко е възможно и вече се вълнувам за началото на новия сезон.“

Роденият в Залцбург Лаймер е изиграл 136 официални мача за Байерн, в които е отбелязал 7 гола и е направил 19 асистенции. За националния отбор на Австрия той има 61 мача и 7 попадения. На Световното първенство в Северна Америка той игра пълни 90 минути във всички мачове на австрийския тим, който отпадна на 1/8-финалите от бъдещия световен шампион Испания.

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