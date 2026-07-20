Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Байерн преподписа с един от важните си футболисти

Байерн преподписа с един от важните си футболисти

  • 20 юли 2026 | 19:39
  • 317
  • 0

Байерн (Мюнхен) обяви официално, че е постигнал споразумение с Конрад Лаймер за удължаване на договора на австрийския национал до 30 юни 2029 г.

29-годишният дефанзивен халф е част от мюнхенския гранд от сезон 2023/24, като идва от РБ Лайпциг. До момента е спечелил с баварците две титли на Германия, както и по веднъж Купата и Суперкупата на страната.

Лаймер се превърна в един от важните футболисти за баварците, като освен в халфовата линия често е използван като десен и ляв бек от наставника Венсан Компани. Дълго време се смяташе, че австриецът иска прекомерно голямо увеличение на заплатата, но в крайна сметка очевидно двете страни са намерили компромисно решение.

Спортният директор на Байерн Макс Еберл заяви: „Радваме се, че Кони ще продължи пътя си в Байерн. Надеждността на най-високо ниво носи неговото име, а с уменията и характера си той е важна част от отбора. Той е играч, който вдъхновява и мотивира останалите всеки един ден.“

Самият Конрад Лаймер заяви: „За мен е нещо много специално да нося фланелката на Байерн (Мюнхен). Многократно съм подчертавал колко съм щастлив в Мюнхен и какво огромно удоволствие е да играя футбол в този отбор. Усетих това от първия ден тук. Мога да помогна на отбора на много позиции и искам да продължа да давам всичко от себе си за Байерн (Мюнхен) във всяка една секунда. С този отбор всичко е възможно и вече се вълнувам за началото на новия сезон.“

Роденият в Залцбург Лаймер е изиграл 136 официални мача за Байерн, в които е отбелязал 7 гола и е направил 19 асистенции. За националния отбор на Австрия той има 61 мача и 7 попадения. На Световното първенство в Северна Америка той игра пълни 90 минути във всички мачове на австрийския тим, който отпадна на 1/8-финалите от бъдещия световен шампион Испания.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Краят на чудесата

Краят на чудесата

  • 20 юли 2026 | 15:36
  • 6643
  • 9
За първи път отбор ще може да защитава световната си титла у дома

За първи път отбор ще може да защитава световната си титла у дома

  • 20 юли 2026 | 15:12
  • 1935
  • 0
Малдини не се бави: вече е предложил на Гуардиола да поеме Италия

Малдини не се бави: вече е предложил на Гуардиола да поеме Италия

  • 20 юли 2026 | 14:52
  • 6971
  • 6
Как Испания разби 36-метровия бункер на Аржентина, за да стане световен шампион

Как Испания разби 36-метровия бункер на Аржентина, за да стане световен шампион

  • 20 юли 2026 | 14:39
  • 2362
  • 2
Инфантино лично връчи на играчите на Испания най-новото отличие на ФИФА

Инфантино лично връчи на играчите на Испания най-новото отличие на ФИФА

  • 20 юли 2026 | 14:38
  • 3084
  • 2
От Астън Вила се похвалиха с привличането на заместник на Тилеманс

От Астън Вила се похвалиха с привличането на заместник на Тилеманс

  • 20 юли 2026 | 14:18
  • 3046
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Славия 0:0 ЦСКА, заваля силен дъжд над "Овча купел"

Славия 0:0 ЦСКА, заваля силен дъжд над "Овча купел"

  • 20 юли 2026 | 20:05
  • 30052
  • 49
Празненствата за световната титла на Испания започнаха, "Ла Фурия" вече е при премиера на страната (следете тук)

Празненствата за световната титла на Испания започнаха, "Ла Фурия" вече е при премиера на страната (следете тук)

  • 20 юли 2026 | 19:08
  • 1894
  • 0
Левски в битка с грандове на Кипър или Казахстан, ако отстрани Крайова в ШЛ

Левски в битка с грандове на Кипър или Казахстан, ако отстрани Крайова в ШЛ

  • 20 юли 2026 | 13:10
  • 49874
  • 74
ЦСКА се размина с Фенербахче - ето съперника на "червените" при отстраняване на Карабах

ЦСКА се размина с Фенербахче - ето съперника на "червените" при отстраняване на Карабах

  • 20 юли 2026 | 14:25
  • 33814
  • 35
"Вабанк" след финала Испания - Аржентина: Футболът победи ритането

"Вабанк" след финала Испания - Аржентина: Футболът победи ритането

  • 20 юли 2026 | 18:00
  • 2711
  • 6
Мирослав Живков в Block Out: Голямо браво на момчетата за това, което направиха

Мирослав Живков в Block Out: Голямо браво на момчетата за това, което направиха

  • 20 юли 2026 | 13:51
  • 16168
  • 5