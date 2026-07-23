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Нов проблем пред Олисе: гонят го от квартирата в Мюнхен

  • 23 юли 2026 | 09:47
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След като направи силен Мондиал, френският национал Майкъл Олисе се сблъска с битов проблем. Оказа се, че той е получил известие, че до края на август трябва да напусне къщата, в която живее под наем в Мюнхен, където играе за Байерн. Собственик на имота е бившият футболист на баварците Жером Боатенг. Сега той е решил да продаде къщата.

Олисе нае вилата от Боатенг през септември 2024 г. и голямото ѝ предимство е, че се намира само на няколко минути от тренировъчните игрища на Байерн. Имотът е от десет стаи и разполага с фитнес зона, домашно кино, винарска изба, сауна, джакузи и открит басейн. Боатенг се опита да продаде имота преди няколко години, но тогава не успя да намери купувач.

Сега обаче ситуацията се е променила и той е прекратил договора на френския национал, който ще трябва да напусне вилата до края на август. Информацията, появила се в "Билд", подхранва слуховете, че Олисе може да премине в Реал Мадрид това лято.

Същият "Билд" разкри, че по време на Световното първенство Килиан Мбапе се е опитал да убеди играча на Байерн, че могат да образуват страхотен тандем на "Бернабеу".

Мбапе се похвалил на Флорентино Перес, че е убедил Олисе да премине в Реал Мадрид
Мбапе се похвалил на Флорентино Перес, че е убедил Олисе да премине в Реал Мадрид

Иначе Олисе има и друг проблем в Германия, освен че трябва да си намери ново жилище. Бившата му приятелка Фатима Заунбрехер отправи сериозни обвинения срещу него в пресата. Тя разказа пред журналисти от "Билд", че е имала връзка с крилото на Байерн в продължение на две години и че двамата имат 20-месечна дъщеря. Въпреки че играчът официално е признал детето след тест за бащинство, тя твърди, че френският национал никога не го е виждал. Всякакъв контакт е осъществяван само чрез адвокати.

„Опустошена съм от това колко безразличен може да бъде някой към собственото си дете“, заяви пред вестника 34-годишната жена, която работи в магазин за оптични стоки в Дюселдорф. Тя иска да се бори, за да гарантира, че дъщеря ѝ, Алия Ноор, ще опознае баща си – и че той ще ѝ плаща адекватна издръжка.

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