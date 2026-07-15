Байерн официално представи Исмаел Сайбари

Ръководството на Байерн Мюнхен официално представи мароканския национал Исмаел Сайбари като ново попълнение на клуба. Макар че 25-годишният офанзивен футболист подписа своя дългосрочен договор до 30 юни 2031 година още преди две седмици в Ню Йорк по време на Световното първенство, днес той кацна в Германия и за първи път посети клубната база на „Зебенер Щрасе“ заедно със своето семейство. Германският клуб ще плати на нидерландския ПСВ Айндховен трансферна сума от 55 милиона евро с включените бонуси, а новото попълнение ще носи фланелката с номер 34.

Според информацията, 23-годишният офанзивен халф е пристигнал с частен самолет на летище Оберпфафенхофен, близо до баварската столица. Той е бил придружен от своя агент и членове на семейството си, след което се е отправил към тренировъчната база на клуба, където е минал задължителните медицински прегледи, преди официалното си представяне.

Ismael Saibari visited Säbener Straße for the first time today and was received by the people in charge pic.twitter.com/ygfT1W6MLe — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 15, 2026

През изминалия сезон в Ередивизи футболистът записа 15 гола и 8 асистенции в 27 шампионатни мача. Той затвърди добрата си форма и по време на Световното първенство през 2026 година, където отбеляза 3 гола за националния отбор на Мароко в груповата фаза. Сайбари пристигна в Мюнхен с контузия в задното бедро, получена на Мондиала, като се очаква да премине възстановителна програма преди началото на предсезонната подготовка.

„Възможността да премина в Байерн и да работя с мениджър като Венсан Компани изигра решаваща роля за моето решение. Клубът ми представи ясен спортен проект и дългосрочна визия, които напълно съвпадат с моите амбиции. Сега целта ми е да се възстановя напълно от контузията и да се присъединя към съотборниците си възможно най-бързо“, заяви Сайбари в първото си изявление пред официалния сайт на Байерн Мюнхен. Членовете на управителния съвет Макс Еберл и Кристоф Фройнд също изразиха задоволство от трансфера, подчертавайки опита на играча в Шампионската лига.

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