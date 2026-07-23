Мбапе се похвалил на Флорентино Перес, че е убедил Олисе да премине в Реал Мадрид

Голмайсторът на Реал Мадрид Килиан Мбапе е информирал президента на клуба Флорентино Перес, че е успял да убеди крилото на Байерн (Мюнхен) Майкъл Олисе да се присъедини към испанския гранд, съобщава германското издание „Билд“.
Според информацията, Мбапе е провел ключови разговори със своя съотборник от националния отбор на Франция по време на Световно първенство. Твърди се, че двамата са общували ежедневно, като звездата на Реал е изтъквал предимствата на евентуален трансфер в Мадрид.
Мбапе е подчертал пред Олисе, че кралският клуб има нужда от него, и е хвалил живота в испанската столица, включително ресторантите и климата.
В материала на "Билд" се споменава, че самият Олисе е много амбициран да спечели Шампионската лига и вярва, че с Реал Мадрид има по-големи шансове да постигне целта си, отколкото с Байерн.
През изминалия сезон Майкъл Олисе изигра 52 мача за Байерн във всички турнири, в които се отличи с впечатляващите 22 гола и 31 асистенции.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago