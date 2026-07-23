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Мбапе се похвалил на Флорентино Перес, че е убедил Олисе да премине в Реал Мадрид

  • 23 юли 2026 | 00:31
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Мбапе се похвалил на Флорентино Перес, че е убедил Олисе да премине в Реал Мадрид

Голмайсторът на Реал Мадрид Килиан Мбапе е информирал президента на клуба Флорентино Перес, че е успял да убеди крилото на Байерн (Мюнхен) Майкъл Олисе да се присъедини към испанския гранд, съобщава германското издание „Билд“.

Според информацията, Мбапе е провел ключови разговори със своя съотборник от националния отбор на Франция по време на Световно първенство. Твърди се, че двамата са общували ежедневно, като звездата на Реал е изтъквал предимствата на евентуален трансфер в Мадрид.

Мбапе е подчертал пред Олисе, че кралският клуб има нужда от него, и е хвалил живота в испанската столица, включително ресторантите и климата.

В материала на "Билд" се споменава, че самият Олисе е много амбициран да спечели Шампионската лига и вярва, че с Реал Мадрид има по-големи шансове да постигне целта си, отколкото с Байерн.

През изминалия сезон Майкъл Олисе изигра 52 мача за Байерн във всички турнири, в които се отличи с впечатляващите 22 гола и 31 асистенции.

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Снимки: Imago

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