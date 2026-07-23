Мбапе се похвалил на Флорентино Перес, че е убедил Олисе да премине в Реал Мадрид

Голмайсторът на Реал Мадрид Килиан Мбапе е информирал президента на клуба Флорентино Перес, че е успял да убеди крилото на Байерн (Мюнхен) Майкъл Олисе да се присъедини към испанския гранд, съобщава германското издание „Билд“.

Според информацията, Мбапе е провел ключови разговори със своя съотборник от националния отбор на Франция по време на Световно първенство. Твърди се, че двамата са общували ежедневно, като звездата на Реал е изтъквал предимствата на евентуален трансфер в Мадрид.

🚨💣 BREAKING: Kylian Mbappé has INFORMED Florentino Pérez that he has managed to CONVINCE Michael Olise to join Real Madrid!



Mbappé is PUSHING VERY HARD for Olise to join Real Madrid!



During the World Cup, Mbappé actively COURTED Olise everyday, explaing to him how well the… pic.twitter.com/h812q61qbS — Madrid Zone (@theMadridZone) July 22, 2026

Мбапе е подчертал пред Олисе, че кралският клуб има нужда от него, и е хвалил живота в испанската столица, включително ресторантите и климата.

В материала на "Билд" се споменава, че самият Олисе е много амбициран да спечели Шампионската лига и вярва, че с Реал Мадрид има по-големи шансове да постигне целта си, отколкото с Байерн.

През изминалия сезон Майкъл Олисе изигра 52 мача за Байерн във всички турнири, в които се отличи с впечатляващите 22 гола и 31 асистенции.

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Снимки: Imago