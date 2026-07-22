Световните шампиони Фабиан Руис и Гави получиха крайно любопитна награда от родния си град

След като спечелиха Мондиал 2026, националите на Испания Фабиан Руис и Гави бяха почетени във вторник в родния си град Лос Паласиос и Вилафранка в автономната област Андалусия.

По случай световната титла халфовете на „Ла Роха“ получиха доста оригинален подарък. Шампионите бяха възнаградени с еквивалента на теглото им в ... домати.

😂🍅 FABIÁN Y GAVI RECIBEN SU PESO EN TOMATES DE LOS PALACIOS



⭐️ GAVI: 68,5 KG

⭐️ FABIÁN RUIZ: 84,5 KG



👏🏼 El alcalde repite la iniciativa que les ha hecho conseguir a 3 campeones del mundo.



📹 @AlvarooSVQ pic.twitter.com/lagXwMzy0k — Zona Mixta (@ZonaMixta__) July 21, 2026

Изборът не е случаен, тъй като Лос Паласиос и Вилафранка с население около 40 000 души, а и въобще регионът, са известни с производството именно на този зеленчук, който има характерно качество и вкус. Градът е разположен на 30 километра южно от Севиля.

Облечени екипи на националния отбор, Фабиан Руис и Гави се появиха със златните си медали на специална церемония пред жители, местни управници и фенове, събрали се под транспарант с техните ликове. Играчът на Пари Сен Жермен и неговият колега от Барселона произнесоха кратки благодарствени речи, преди да бъдат тържествено изтеглени. Кантарът показа, че Фабиан тежи 84,5 килограма, а Гави - 68,5 килограма. Съответно те двамата ще получат и такова количество домати.

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Заобиколени от семействата си, играчите на „Ла Роха“ позираха усмихнати с многобройните касетки, пълни със зеленчука (б.ред. - макар и според ботаниката доматът всъщност да спада към плодовете). Остава да видим как двамата възнамеряват да ги консумират по време на ваканцията си. С моцарела, зехтин или в гаспачо, шегуват се медиите в Испания.

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Любопитното е, че Лос Паласиос и Вилафранка не за пръв път възнаграждава по този начин родните си шампиони. След успеха на Евро 2024 на Испания отново Фабиан и тогавашният национал Хесус Навас, който също е родом от града, получиха абсолютно същата награда - домати.

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Снимки: Imago