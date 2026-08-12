Кайл Уокър пред незабавно завръщане във Висшата лига след изпадането на Бърнли

Английският национал Кайл Уокър е трансферна цел на Евертън и може да се завърне веднага в Премиър лийг, след като изпадна с отбора на Бърнли.

Десният защитник на „виненочервените“ е бил близо до преминаване в клуба от Мърсисайд на два пъти в миналото, но сега трансферът може най-накрая да се осъществи, тъй като мениджърът Дейвид Мойс проявява интерес.

Уокър, който е на 36 години, се присъедини към Бърнли с двугодишен договор от Манчестър Сити миналото лято срещу сумата от 5 милиона паунда. Това се случи, след като преминаването му в Евертън пропадна. Уокър, който има 96 мача за Англия, е бил близо до трансфер в клуба още като тийнейджър.

През миналия сезон той записа 35 мача като титуляр за Бърнли във Висшата лига, но не успя да помогне на отбора да избегне изпадането.

В събота Уокър отбеляза и победната дузпа при успеха на Бърнли над Нотс Каунти в турнира за Купата на лигата.

Ако се присъедини към Евертън, трансферната сума ще бъде символична.

„Карамелите“ вече привлякоха петима нови играчи това лято: Бренън Джонсън, Кристиан Ньоргор, Хейдън Хакни, Тайрик Джордж и Мерлин Рьол.

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