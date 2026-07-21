Перес не иска капитана на Испания в Реал Мадрид

За второ поредно лято се обсъжда възможността капитанът на новия световен шампион Испания и най-добър играч на Мондиал 2026 Родри да премине в Реал Мадрид, така че Фабрицио Романо говори по темата.

Според трансферния експерт халфът на Манчестър Сити е готов да се завърне в своята родина и дори си мечтае за трансфер в Реал. От неговия клуб още през април са му предложили подновяване на договора, който изтича през следващото лято, но Родри все още не е дал своето съгласие. От друга страна, президентът на “лос бланкос” Флорентино Перес е човекът, който блокира възможното пристигане на 30-годишния играч на “Бернабеу”.

🚨🇪🇸 Rodri would love a return to Spain and dreams of Real Madrid, clear since months.



At same time, Florentino Pérez has always blocked this deal or any negotiations for Rodri this summer.



🔵 Man City new contract proposal, on the table since April.



➕ https://t.co/SwPPCZqNAz pic.twitter.com/1fHNA782rT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026

Ако все пак в бъдеще наистина се стигне до подобен трансфер на Родри, той би бил любопитен поради няколко причини. Полузащитникът е юноша на градския съперник Атлетико Мадрид, като след прекаран период във Виляреал, той игра в първия състав на “дюшекчиите” през сезон 2017/18, преди да бъде продаден на Сити за 70 млн. евро. Също така през 2024 година Реал бойкотира церемонията на “Златната топка” именно заради това, че наградата отиде при Родри, а не при Винисиус Жуниор. Освен това испанецът беше една от звездите, за които опонентът на Перес в скорошните президентски избори Енрике Рикелме уверяваше, че щеше да привлече, ако беше спечелил вота.

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Снимки: Gettyimages