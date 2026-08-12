Хулиан Алварес започна тренировки с Атлетико Мадрид

Хулиан Алварес поднови тренировки със своите съотборници в Атлетико Мадрид, съобщават испанските медии.
Аржентинският нападател, който иска да напусне отбора през лятото, се е върнал при "червено-белите" и е пожелал да обсъди ситуацията със старши треньора на тима Диего Симеоне. Специалистът е пътувал до Ибиса за два дни, като срещата между двамата аржентинци все още не се е състояла. Алварес иска да се присъедини към Барселона, но в Атлетико все още смятат, че той е важна част от състава за следващия сезон. Според днешните информации Алварес е разговарял единствено с Тома Льомар и се е държал дистанцирано от съотборниците си по време на тренировката.
Снимки: Gettyimages