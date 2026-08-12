Хулиан Алварес започна тренировки с Атлетико Мадрид

Хулиан Алварес поднови тренировки със своите съотборници в Атлетико Мадрид, съобщават испанските медии.

Аржентинският нападател, който иска да напусне отбора през лятото, се е върнал при "червено-белите" и е пожелал да обсъди ситуацията със старши треньора на тима Диего Симеоне. Специалистът е пътувал до Ибиса за два дни, като срещата между двамата аржентинци все още не се е състояла. Алварес иска да се присъедини към Барселона, но в Атлетико все още смятат, че той е важна част от състава за следващия сезон. Според днешните информации Алварес е разговарял единствено с Тома Льомар и се е държал дистанцирано от съотборниците си по време на тренировката.

🔥 ¡JULIÁN ÁLVAREZ YA SE ENTRENA CON EL RESTO DE SUS COMPAÑEROS!



Simeone, que al inicio del entrenamiento del Atlético de este miércoles estaba en otro campo anexo, corre para ver cómo se ejercita el grupo en el que ya está integrado el delantero argentino.@SergioPicos8 pic.twitter.com/QzZo56wtta — Diario AS (@diarioas) August 12, 2026

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Снимки: Gettyimages