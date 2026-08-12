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ЦСКА тренира преди реванша с Макаби

  • 12 авг 2026 | 18:16
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Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Макаби (Тел Авив)

ЦСКА проведе официалната си тренировка преди реванша срещу Макаби (Тел Авив) от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Първите 15 минути от заниманието на "червените" бяха излъчени на живо в Sportal.bg.

Левият краен бранител Анжело Мартино не взе участие в тренировката и не беше част от заниманието. Тимиму Уору обаче, който беше доскоро контузен, тренира наравно със своите съотборници.

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Двубоят срещу израелския тим е утре в 21:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

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