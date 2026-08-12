Тилеманс за преминаването си в Ман Юнайтед: Не очаквах да сменя клуба това лято

Полузащитникът Юри Тилеманс призна, че не е очаквал да напусне английския футболен клуб Астън Вила и да се присъедини към Манчестър Юнайтед през това лято. 29-годишният белгиец, който има осем години опит във Висшата лига зад гърба си, пристигна на "Олд Трафорд" през миналия месец за 41 милиона евро, а трансферът му е бил изненадващ след успешния сезон за Вила, в който бирмингамци спечелиха Лига Европа. В миналото от Юнайтед проявяваха интерес към Тилеманс, но до сделка така и не се стигна, а вместо това той дойде в най-неочаквания момент за него.



"Имаше два случая, в които говорих с клуба, но не постигнахме нищо, така че запазих спокойствие. Агентът ми се занимаваше с това, а аз бях по-фокусиран върху Световното първенство, което беше важно за мен. Когато беше постигнато споразумението, чак тогава разбрах. Не очаквах да сменя отбора си това лято, ако трябва да бъда честен. Просто се фокусирах върху футбола, Мондиала и да се представям възможно най-добре за страната си. Всяко лято може да се случи нещо", каза белгийският халф, цитиран от "Скай Спортс".

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Преди периода си в Астън Вила, Юри Тилеманс игра за Лестър Сити и беше съотборник на Джони Еванс, който понастоящем е важна част от щаба на мениджъра на Манчестър Юнайтед - Майкъл Карик. И въпреки че няма да има много познати лица в новия си тим, северноирландецът ще помогне на новия футболист на "червените дяволи" да се приспособи. "Джони винаги е бил главен герой. Той винаги се опитва да образова младите играчи и ме посрещна в Лестър, а сега и тук. Странно е да го виждам като част от щаба, но той се справя страхотно и ме познава, знае какво ми е нужно и какво мога да донеса на отбора, така че това също ми помага", обясни Тилеманс.

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Белгиецът коментира и отношенията си с Маркъс Рашфорд, с когото игра под наем за Астън Вила през втората половина на сезон 2024/25, а сега се завърна след една кампания като преотстъпен в Барселона. "Той беше страхотен. Толкова много се изговори за него и имаше толкова много напрежение от медиите около него, но мисля, че беше много добър. Беше много скромен, работеше здраво и още от първата тренировка се виждаше, че докосването му и скоростта му бяха страхотни. Това ни беше нужно тогава във Вила и той направи много хубави неща, и се надявам и тук да ги покаже", каза още Тилеманс. Сезонът във Висшата лига за Манчестър Юнайтед започва на 22 август с гостуване срещу новака Хъл Сити.

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Снимки: Gettyimages