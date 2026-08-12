Астън Вила пита за краен защитник на Уест Хам

От Астън Вила са провели начални разговори относно възможността и условията за привличането на Аарън Уан-Бисака от Астън Вила, твърди авторитетното издание “Атлетик”. Лондончани са поставили цена от 25 милиона паунда на крайния защитник и не смятат да отстъпват от нея, като засега не е ясно каква сума са готови да предложат бирмингамци. Мениджърът на Вила Унай Емери разполага с Мати Кеш и Ян Маатсен в тази зона, но би искал по-голяма конкуренция.

Два отбора от Премиър лийг в битка за бранител на Уест Хам

Аарън Уан-Бисака е собственост на Уест Хам от лятото на 2024 година, когато бе привлечен от Манчестър Юнайтед за малко над 17 милиона евро. Той има дългосрочен контракт с “чуковете” до лятото на 2031 година. Самият футболист би бил щастлив да напусне “Лондон Стейдиъм”, след като лондончани изпаднаха от Премиър лийг през миналия сезон. Той бе част от състава на Демократична Република Конго на Световното първенство.

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Снимки: Gettyimages