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Нулев интерес към Рафаел Леао

  • 21 юли 2026 | 07:05
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Нулев интерес към Рафаел Леао

Летният трансферен прозорец се оказва сложен за ръководството на Милан. В края на май Рафаел Леао официално съобщи желанието си да напусне „росонерите“, за да потърси ново професионално предизвикателство в Европа. Според информация на „Гадзета дело Спорт“, италианският клуб е определил цена от 60 милиона евро, но би се съгласил и на 50 милиона предвид спада във формата на играча през последните сезони.

Големият проблем за шефовете на ломбардския гранд е пълната липса на официални оферти в офисите на „Виа Алдо Роси“. Въпреки запитванията от посредници, свързани с Барселона и Манчестър Юнайтед, нито един от контактите не е прераснал в конкретни преговори. Астън Вила разполага с финансовата мощ да осъществи подобна сделка, докато лявото крило категорично е отхвърлило примамливи предложения от Турция и Саудитска Арабия.

Спадът в представянето на португалеца (10 гола и 3 асистенции в 31 мача миналия сезон) е ключов фактор за дистанцирането на европейските гиганти. Далеч от предложението за 100 милиона евро, отправено от Челси преди четири сезона, нередовните му изяви и скромната му роля на Световното първенство понижиха пазарната му стойност. Спортното ръководство на Милан осъзнава, че отношенията с обкръжението на играча са достигнали точка на максимално напрежение.

Блокажът около продажбата на португалския национал директно замразява голямата цел на техническия секретариат на „росонерите“. Клубът е набелязал името на Константинос Карецас (18 г.) като лидер на новия спортен проект, воден от Рубен Аморим. Младата перла на Генк е впечатлила високопоставените фигури в италианския клуб, но привличането му е невъзможно без предварително постъпление на средства от продажбата на Леао.

Белгийският клуб остава непреклонен в разговорите и изисква минимална сума от 40 милиона евро, за да разреши трансфера на своя млад талант. Ръководството на Генк вече отхвърли официално предложение от 30 милиона, представено от Борусия Дортмунд, което принуждава Милан да положи значителни финансови усилия. Шефовете на „росонерите“ трябва спешно да осигурят средства, ако искат да изпреварят конкуренцията в надпреварата за обещаващия атакуващ полузащитник.

Освен ако не настъпи обрат в последния момент, футболистът от Алмада ще трябва да се присъедини към предсезонното турне на отбора в Пърт. Клубът изключва варианта да го остави да тренира индивидуално в базата „Миланело“, за да избегне още по-голям спад в цената му.

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Снимки: Gettyimages

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