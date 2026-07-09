Още един нападател на Милан е със сериозна контузия след Мондиал 2026

Нападателят на Милан Кристиан Пулишич е с костно натъртване и микрофрактура в пищяла на десния си крак след последния си мач на Мондиал 2026, съобщава The Athetic.

Звездата на САЩ получи травмата си при загубата с 1:4 от Белгия в 1/8-финалите на турнира, когато се опита да изрита топката, но вместо това нацели крака на противниковия капитан Юри Тилеманс. Тогава той беше принудително заменен, а в Италия прогнозират, че периодът му на възстановяване ще бъде между три и шест седмици.

🚨🚨 Pulisic suffered a bone bruise and microfracture in his leg during Monday’s World Cup loss to Belgium with the United States.



His recovery period is expected to be between 3-6 weeks pic.twitter.com/cwFjkSB8SS — Milan Eye (@MilanEye) July 9, 2026

Преди няколко дни стана ясно, че друг нападател на Милан - Сантиаго Хименес, също е с травма, но на десния си глезен, която той получи при поражението на Мексико с 2:3 от Англия в същата фаза на Световното първенство. Неговото отсъствие ще е още по-дълго: около два месеца, което най-вероятно ще обърка плановете на “росонерите” да го продадат през това лято.

🏥 #ACMilan striker Santiago Gimenez will be out for eight weeks after suffering an ankle injury...



🦶 It's the same ankle that he has had problems with before pic.twitter.com/Bw7Va9CBH5 — SempreMilan (@SempreMilanCom) July 7, 2026

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Снимки: Gettyimages