Още един нападател на Милан е със сериозна контузия след Мондиал 2026

Нападателят на Милан Кристиан Пулишич е с костно натъртване и микрофрактура в пищяла на десния си крак след последния си мач на Мондиал 2026, съобщава The Athetic.
Звездата на САЩ получи травмата си при загубата с 1:4 от Белгия в 1/8-финалите на турнира, когато се опита да изрита топката, но вместо това нацели крака на противниковия капитан Юри Тилеманс. Тогава той беше принудително заменен, а в Италия прогнозират, че периодът му на възстановяване ще бъде между три и шест седмици.
Преди няколко дни стана ясно, че друг нападател на Милан - Сантиаго Хименес, също е с травма, но на десния си глезен, която той получи при поражението на Мексико с 2:3 от Англия в същата фаза на Световното първенство. Неговото отсъствие ще е още по-дълго: около два месеца, което най-вероятно ще обърка плановете на “росонерите” да го продадат през това лято.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages