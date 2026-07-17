Астън Вила и Милан са близо до сделка за Еступинян

Преговорите между Астън Вила и Милан за трансфера на Первис Еступинян навлизат в изключително напреднала фаза, като английският клуб изразява пълна увереност, че ще успее да финализира сделката в най-кратки срокове. Според информация на "The Telegraph", левият краен защитник е на крачка от завръщане във Висшата лига, където преди това направи сериозно име с екипа на Брайтън.

Мениджърът на бирмингамци Унай Емери настоява за бързото привличане на 28-годишния еквадорец, тъй като го вижда като перфектния дългосрочен заместник на Люка Дин, чийто преминаване в Пари Сен Жермен е пред официално обявяване.

От гледна точка на Милан продажбата е напълно логична, тъй като Еступинян така и не успя да убеди с изявите си по време на единствения си сезон на „Сан Сиро“. Ръководството на „росонерите“ иска да използва свежите финансови средства за реинвестиция в други зони на терена. Италианският гранд обаче няма да бърза със "зелената светлина", докато няма пълна гаранция, че ще му намери подходящ заместник.

Евентуалното напускане на еквадореца ще продължи мащабната подмяна на защитната линия на Милан през това лято. Клубът вече привлече Марио Хила от Лацио и ухажва Гела Дуе от Страсбург, докато бъдещето на Фикайо Томори е несигурно поради сериозен интерес от страна на Ювентус и Саудитска Арабия. По всичко личи, че Аморим преобразява изцяло ариергарда на „червено-черните“ по свой вкус.

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Снимки: Gettyimages