Водещите отбори в Италия стартираха подготовката си в един и същи ден

Почти всички водещи отбори в Италия стартираха днес своята подготовка за сезон 2026/27. Става въпрос за шампиона Интер, грандовете Ювентус и Милан и римските Рома и Лацио, като изключение прави Наполи, чийто състав ще се събере утре.

“Нерадзурите” се събраха в клубната си база, но още в четвъртък заминават на десетдневен лагер в Донауешинген, след което ще потеглят към Хонг Конг, където щe имат приятелски мач с Манчестър Сити. Също така те имат предвидени контроли с Милан и Ювентус в австралийския град Пърт.

Oggi è QUEL giorno 🥹🖤💙 pic.twitter.com/4g8L388lVd — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 13, 2026

“Бианконерите” ще проведат първата част от своята подготовка на тренировъчната си база, а през август те ще заминат на турне, като ще премерят сили с Челси в Хонг Конг, след което с Интер и Палермо в Пърт.

“Росонерите” също ще прекарат началото на подготовката си в своята клубна база, след което се отправят на турне, в което ще срещнат не само Интер, но и Челси, с който ще играят в Джакарта, Индонезия. Преди старта на сезона ги очаква и контрола с Манчестър Юнайтед, но в полския град Вроцлав.

😄 All smiles on day one of preseason ❤️🖤 pic.twitter.com/YlbuBiPwvW — SempreMilan (@SempreMilanCom) July 13, 2026

“Джалоросите” ще се подготвят предимно на тренировъчната си база, като също така са предвидили едноседмичен лагер в Уелс между 31 юли и 8 август.

“Бианкочелестите” са решили да проведат целия си тренировъчен лагер в Рим, като планираните контроли са предимно срещу нисторазредни италиански съперници.

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Снимки: Imago