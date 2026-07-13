Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Серия А
  3. Водещите отбори в Италия стартираха подготовката си в един и същи ден

Водещите отбори в Италия стартираха подготовката си в един и същи ден

  • 13 юли 2026 | 14:48
  • 375
  • 0
Водещите отбори в Италия стартираха подготовката си в един и същи ден

Почти всички водещи отбори в Италия стартираха днес своята подготовка за сезон 2026/27. Става въпрос за шампиона Интер, грандовете Ювентус и Милан и римските Рома и Лацио, като изключение прави Наполи, чийто състав ще се събере утре.

“Нерадзурите” се събраха в клубната си база, но още в четвъртък заминават на десетдневен лагер в Донауешинген, след което ще потеглят към Хонг Конг, където щe имат приятелски мач с Манчестър Сити. Също така те имат предвидени контроли с Милан и Ювентус в австралийския град Пърт.

“Бианконерите” ще проведат първата част от своята подготовка на тренировъчната си база, а през август те ще заминат на турне, като ще премерят сили с Челси в Хонг Конг, след което с Интер и Палермо в Пърт.

“Росонерите” също ще прекарат началото на подготовката си в своята клубна база, след което се отправят на турне, в което ще срещнат не само Интер, но и Челси, с който ще играят в Джакарта, Индонезия. Преди старта на сезона ги очаква и контрола с Манчестър Юнайтед, но в полския град Вроцлав.

“Джалоросите” ще се подготвят предимно на тренировъчната си база, като също така са предвидили едноседмичен лагер в Уелс между 31 юли и 8 август.

“Бианкочелестите” са решили да проведат целия си тренировъчен лагер в Рим, като планираните контроли са предимно срещу нисторазредни италиански съперници.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Унай Симон: Ако всеки играе на най-доброто си ниво, няма отбор, който може да ни победи

Унай Симон: Ако всеки играе на най-доброто си ниво, няма отбор, който може да ни победи

  • 13 юли 2026 | 15:35
  • 257
  • 0
Борха Иглесиас за коментарите на бившия премиер Рахой относно Франция: Подобни неща ме изненадват и натъжават

Борха Иглесиас за коментарите на бившия премиер Рахой относно Франция: Подобни неща ме изненадват и натъжават

  • 13 юли 2026 | 15:35
  • 380
  • 0
Официално: историята между Рома и Дибала продължава

Официално: историята между Рома и Дибала продължава

  • 13 юли 2026 | 15:12
  • 818
  • 0
Добри новини за Тухел: титуляр ще бъде напълно възстановен за 1/2-финала с Аржентина

Добри новини за Тухел: титуляр ще бъде напълно възстановен за 1/2-финала с Аржентина

  • 13 юли 2026 | 15:10
  • 330
  • 0
ПСЖ изненадващо си връща френски национал

ПСЖ изненадващо си връща френски национал

  • 13 юли 2026 | 15:06
  • 969
  • 0
Аржентина с необичайно решение за 1/2-финала с Англия

Аржентина с необичайно решение за 1/2-финала с Англия

  • 13 юли 2026 | 14:26
  • 3657
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес преди реванша срещу Борац: Ще направим всичко възможно да спечелим този мач

Веласкес преди реванша срещу Борац: Ще направим всичко възможно да спечелим този мач

  • 13 юли 2026 | 16:17
  • 2869
  • 5
Балъков: Франция играе най-доминиращо, при Испания липсва нещо напред, Кейн е най-странният нападател

Балъков: Франция играе най-доминиращо, при Испания липсва нещо напред, Кейн е най-странният нападател

  • 13 юли 2026 | 16:00
  • 3674
  • 3
От Манчестър Юнайтед изненадаха всички и платиха откупната клауза на белгийски национал

От Манчестър Юнайтед изненадаха всички и платиха откупната клауза на белгийски национал

  • 13 юли 2026 | 13:30
  • 19589
  • 8
Ираола: Искам феновете на Ливърпул да се гордеят с този отбор, нуждаем се от още нови попълнения

Ираола: Искам феновете на Ливърпул да се гордеят с този отбор, нуждаем се от още нови попълнения

  • 13 юли 2026 | 13:52
  • 6668
  • 8
Гриша Ганчев обяви скандално: Левски купи 14 мача, ние 12 - дори чистачките знаят, че ще вземат премии, че ще паднат

Гриша Ганчев обяви скандално: Левски купи 14 мача, ние 12 - дори чистачките знаят, че ще вземат премии, че ще паднат

  • 13 юли 2026 | 11:46
  • 44576
  • 211
Новата ера в Реал стартира днес с един непознат Моуриньо начело

Новата ера в Реал стартира днес с един непознат Моуриньо начело

  • 13 юли 2026 | 09:09
  • 19587
  • 17