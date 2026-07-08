Аморим даде големи обещания при представянето си в Милан

Този следобед Рубен Аморим седна до Джери Кардинале, за да обсъди новото си начало в Милан и какво предстои за клуба.

Последните няколко седмици бяха трудни за Милан и със сигурност отне известно време на „росонерите“ да намерят своя човек. В крайна сметка те избраха да наемат Аморим, който обаче пристига с известен брой критици. Наистина, престоят на португалеца в Манчестър Юнайтед не беше най-добрият период в кариерата му. Поради това мнозина изпитват притеснения от този период и се тревожат какво може да се случи по време на престоя му на „Сан Сиро“. Въпреки това „росонерите“, и по-специално Кардинале, вярват силно в него и смятат, че той може отново да поведе клуба напред. Застанал до собственика, по време на представянето си пред италианските медии, младият специалист отговори на въпроси за клуба и своята роля.

„Искам да се извиня, че днес не говоря италиански. Съжалявам за феновете. За мен е много важно да науча италиански, за да уважа вашата култура, и ще се опитам да го направя възможно най-скоро. За мен е чест да бъда тук, много съм щастлив. Чувствам, че градът е пълен с хора, които ни подкрепят. Обожавам „Миланело“, невероятно е. Някои казват, че е малко старо, но това изобщо не е така и има всичко необходимо. Персоналът е страхотен, не бих могъл да бъда по-щастлив. Огромно удоволствие е да съм тук“, започна Аморим, след което последваха и редицата журналистически въпроси.

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Какви са спомените ви от Милан в миналото?

„Първо, Джери правилно каза, че искаме да играем футбол без напрежение. Качеството на играта е фундаментално. Спомням си много добре Карло Анчелоти, както и Ариго Саки и неговия новаторски стил. Също така Фабио Капело и неговия невероятен, непобедим отбор. Миналото на Милан не е само отборът, а цялата група играчи като Марко ван Бастен, Рууд Гулит... Но когато говориш за Милан, става дума за отбора като цяло; хората са най-важното. Следя Милан от малък, спомням си финала срещу Бенфика... Онзи състав беше семейство, този също е семейство. Чувствам отговорност да бъда тук. Това е много трудно първенство за печелене. Тук сме не, за да избягваме загубите, а за да побеждаваме. Това е голямо предизвикателство.“

Защо привлякохте Гонсало Рамош? Какво е бъдещето на Рафаел Леао?

„Не искам да говоря за отделни играчи. Не е моя работа да казвам защо е бил избран. Аз гледам отбора, колективната работа, а след това обичам да наблюдавам и играчите. Не гледаме само имената, а профилите: проучваме и виждаме какво стои зад тях. Много харесвам Гонсало, видяхте го срещу Хърватия: той вкара гол срещу трима защитници, а това е нещо, което се вижда често и в Италия. Хората гледат само таланта, но аз виждам играча като едно цяло. Важно е да го видя как играе добре и се вписва в отбора. Гледайте Гонсало как играе, просто го гледайте пет минути. Привличането му е знак на доверие към мен: това означава, че ръководството вярва в отбора. Той пристигна бързо. Леао пък игра много добре на Световното първенство, но аз съм доволен от целия отбор като цяло.“ “

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В тази цялостна революция, чувствате ли, че трябва да изпратите позитивно послание, както сте правили в миналото?

„Разбира се. Трудно е. Но внимавайте, след думите идват действията. Напълно осъзнавам, че това е предизвикателство. Винаги е повече от фраза или лозунг: означава да бъдеш част от историята на нещо емблематично. Това е типът предизвикателство, което обичам да поемам. Щастлив съм. Ще бъда радостен, че съм опитал дори ако този опит не донесе отлични резултати. Сега съм гладен за успехи и вярвам в Милан. Трябва да познаваш добре характеристиките на италианския футбол. Виждаме толкова много неща; опитвам се често да сверявам записки и да се уча. Когато казах онези думи, аз им вярвах и все още им вярвам днес.“

Втората звезда ли е целта?

„Когато се изправяш пред предизвикателство, трябва да спечелиш колкото се може повече. Разбира се, че искаме да спечелим тази втора звезда. Знам, че ще бъде трудно, тъй като има хиляди променливи. Най-голямото предизвикателство? Трудно е да се каже в момента. Основната цел сега е да доминираме в шампионата, а за останалото ще видим.“

Защо приехте офертата на Милан и в каква схема искате да подредите отбора?

„Казах си: „Не заради Милан“, а защото знам, че тече революция. След първата среща нещо в мен се задейства: отборът ми предлагаше неща, които ми харесваха, и исках да подкрепя тези ценности. Трябва да вкарваме повече голове; просто погледнете топ отборите в другите първенства и ще видите, че все още има разлика. Запознаха ме със структурата, със скаутския процес.“

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Питахте ли Пауло Фонсека и Сержио Консейсао за съвет? Надявате ли се да започнете по различен начин?

„Познавам Фонсека, както и Консейсао, с когото бяхме съперници, но това беше преди три години. Искам да опитам да правя нещата така, както аз ги виждам. Кардинале ми обясни някои идеи, а аз казах, че искам да ги видя с очите си. Гледам, виждам и пипам със собствените си ръце. От момента, в който започнах срещите, получих толкова много отговори и се чувствам спокоен. Когато чувствам, че имам правилните хора около себе си, когато имам екип около себе си, тогава всички съставки за предизвикателството, което искам да поема, са налице.“

Кардинале не е представял треньор преди. Какво още може да добави той към това предимство на трансферния пазар?

„Не говоря за отделни играчи. Щастлив съм с отбора. Джери искаше да ви покаже колко много работи и колко е отдаден на този отбор. Това означава, че има напрежение, разбира се. „Трябва да се адаптираме към трансферния пазар: аз трябва да оценя отбора, да обясня профилите, да изясня всякакви съмнения. След това Боби Гардинър го обсъжда с Хендрик Халмщад, а той - с клуба. Все още трябва да проучим задълбочено характеристиките на всеки играч, да видим как реагират и най-вече дали искат да бъдат тук. Трябва да разберем това, преди трансферният прозорец да затвори, но във всеки случай съм много щастлив с настоящия състав.“

Да очакваме ли Аморим в стил „Жозе Моуриньо“?

„Не. Аз съм напълно различен от Моуриньо. Научих много от него, но когато си треньор, не можеш да копираш никого. Имам различен стил на игра. Разбира се, надявам се да печеля – това е единственото общо нещо, което имаме. Изпитвам голямо уважение към него, надявам се да мога да го нарека приятел, но не очаквайте Моуриньо от мен. Правих грешки в Манчестър и искам да се поуча от това. Комуникацията е ключова.“

Говорихте ли с Лука Модрич?

„Той е играч, когото искаме да задържим; говорил съм с него два пъти. Ако е необходимо, мога да отида и да говоря с него отново. Никога не се уморявам от такива неща. Той е невероятен, ключова фигура за нас. Не казвам, че ще играе във всеки мач, но искаме да разчитаме на Модрич за следващия сезон. Ръководството е говорило с него, аз - също. Мисля, че ще се върне след няколко дни, но сега трябва да си почине след Световното първенство.“

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Обясниха ли ви настоящата ситуация в Милан, който премина през две наистина трудни години? Защо феновете трябва да ви се доверят тази година? Какво се е променило?

„Знам, че за тифозите може да е трудно да излязат от тази ситуация. Познавам настроенията в града. Знам какво означава да си загубил последния мач от първенството с всичко, което произтича от това. Веднага попитах как да разрешим това. Отговорът беше налице и беше отличен. Трябва да убедя феновете. Не мога да кажа, че веднага всичко ще бъде невероятно. Феновете са умни; не мога да обиждам ничия интелигентност. Но мога да обещая, че винаги ще правя най-доброто за клуба. Не най-доброто за себе си, а за клуба. Ще дам всичко от себе си за Милан: това е обещание. Не мога да променя всичко за 24 часа, започва се бавно. Всичко започва от предсезонната подготовка, от начина, по който се представяме пред другите и пред света. Носим тази отговорност не само за Милан, но и за италианския футбол. Правил съм грешки преди и ще правя грешки отново, но имам идея как искам да играя. От първия мач в Серия "А" искаме да победим. Печелим първия двубой, втория, а след това изграждаме цялата структура.“

В Милан липсваше човешка фигура, която да направи разликата. Как ще се справите с играчи, които имат съмнения? Какво планирате да внесете в съблекалнята на човешко ниво?

„Ако мога да кажа следното: италианската и португалската култура са свързани с контакта и аз съм такъв. Разбира се, трябва да знаеш как да посочваш грешките. Винаги ще бъда честен с играчите си. Ще бъда справедлив и коректен; знам, че така се печели доверието на играчите. Това, което мога да кажа в момента, е, че съм като вас; харесвам човешкия контакт. Имаме изключителен екип, който се грижи за играчите: всичко е под контрол.“

Колко време ще мине, преди да видим вашия стил на игра в Милан?

„Надявам се да видите нещо още от самото начало. Знам, че във футбола времето никога не е достатъчно. Това е дългосрочен проект, но още от първия мач ще трябва да играем по начин, който показва какво треньорът иска от играчите.“

Колко голямо ще бъде влиянието на Кристиан Пулишич върху вашия Милан?

„Пулишич е наистина много талантлив играч. Той се контузи на Световното първенство, така че ще трябва да преценим. Но той е перфектен за начина, по който се играе италианския футбол, с отбори, които се защитават добре: той може да направи разликата с главно „Р“. „Имам ясни идеи как искам да го виждам да играе. С десния си крак отляво, но също и от другата страна. Въпреки че го искам между линиите, а не с крака на линията. Той е много харесван в клуба и целият отбор го подкрепя, за да извлечем максимума от него. Той е много важен за нас. Казах, че не искам да говоря за отделни играчи, но виждате, че от време на време се поддавам.“

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Имате ли идеален краен срок, за да разполагате с пълен състав и да работите с него по най-добрия начин?

„Основният проблем е да разполагаме с играчите. Някои са на Световното първенство, а други все още са в почивка. Въпреки това съм много спокоен. Познавам футболисти, но трябва да ги видя на тренировка. Повече от краен срок за трансфери, аз искам да тренирам играчите си. Ще можем да бъдем конкурентоспособни дори с настоящия състав.“

Каква е разликата между това да играеш за победа и да играеш, за да не загубиш?

„Мога да ви кажа как искам да играя. „Изпитвам огромно уважение към Алегри, той има толкова много опит. Не искам да говоря за миналото, но мога да ви кажа как искам да играя: трябва да доминираме над съперника и да се защитаваме добре. „Всеки треньор има уникални идеи. Аз също трябва да се променя донякъде; когато видя играчите, ще смекча идеите си. Искам да забавлявам, да карам феновете да се наслаждават, да играем футбол, който е приятен за гледане. Португалецът подчерта отговорностите, които идват с работата в голям клуб: „Нужно е време, докато двигателят заработи. Но когато искаш да печелиш, носиш тези отговорности. Спад в енергията и концентрацията означава загуба. Искаме да печелим и да доминираме в мача.“

Колко трансфера според Вас са необходими, за да играете по вашия начин? Бихте ли могли да преоцените Самуел Чуквуезе и Алексис Салемакерс?

„Има някои играчи, които не бяха тук миналата година. Чуквуезе остава с нас, трябват ни футболисти, които могат да играят един на един. Салемакерс може да играе отляво или отдясно; той обича играта един на един. Алфаджо Сисе и Кристиан Комото ще започнат с нас, не знам какво ще се случи. Ще открием нови играчи, които не са били тук миналата година. Ако играят добре, ако възприемат идеите ми, тогава ще намерим място за тях. Преди да гледаме навън, нека погледнем внимателно вътре. „След предсезонната подготовка ще решим, но винаги с поглед към бюджета. Собственикът е тук… [смее се - б.р.]. Ще оценим младите играчи; Чуквуезе има страхотни качества и ни дава алтернативи.“

Кои са грешките, които категорично не трябва да повтаряте в Милан? На какво Ви научи опитът в Манчестър?

„Първото нещо е, че е трудно да се обяснят грешките; ще трябва да обяснявам контекста. Научих много. Правил съм грешки, но се гордея, че съм бил в Юнайтед. Сега обаче това е друга история. Има толкова много неща, които мога да направя добре; натрупах опит. Мисля, че всеки се учи от собствения си опит. Има неща, които бих искал да променя, а има и неща, които никога не се променят. Определено ще бъда по-добър мениджър“.

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